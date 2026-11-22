台糖60年前為執行政府開發東台灣政策，興建台糖鳳梨工場做起鳳梨罐頭，取名「糖鳳」（TAISUCO）品牌行銷全世界。而這段鮮為人知的歷史，由台糖攜手台東縣光明國小師生及財團法人兒童文化藝術基金會，今（22）日共同發表糖業故事繪本《糖鳳奇蹟—台糖鳳梨罐頭》，重現一段輝煌外銷的歷史風華。
我是廣告 請繼續往下閱讀
自動化鳳梨工場台糖鳳梨工場占地數十公頃，鳳果經洗濯後，放入脫皮機脫皮去心，鳳果自動流入調理台。調理室廣闊又熱鬧，五條生產線每一線的兩邊，有穿戴上白帽、口罩，雙手戴橡皮手套的女工，上班採晝夜二班制，一班女工需要上千人。
台糖鳳梨工場在1957年進入正軌，以「糖鳳」（TAISUCO）品牌的各式鳳梨罐頭行銷世界，包括歐美都買得到。而品牌在1968年開放民營。
台灣鳳梨故事 光明國小師生製作繪本記錄
台糖為促進糖業文化傳承及向下扎根，與台東縣光明國小師生及財團法人兒童文化藝術基金會，共同發表糖業故事繪本《糖鳳奇蹟—台糖鳳梨罐頭》，並於今日假台東市施啟宗紀念共學館舉辦新書發表會。
此繪本係由光明國小師生歷經近5個月的社區走訪、文獻蒐集及圖文創作集結而成。故事將訪談對象化名為主角「阿月」，藉著兒童純真的筆觸，描繪其經歷荒地變鳳梨田、美國工程師協助建廠，還有罐頭遭退貨、全廠重新整頓通過檢驗，外銷英、美、德等國的精采故事，讓糖業文化從孩子的筆下延續，代代傳承。
本書也是台糖推動糖業故事繪本創作的系列作之一，與先前出版的《跨越海洋的守護》分別記錄高雄與台東的糖業故事。
新書發表會由光明國小社團演奏拉開序幕，台糖於活動中致贈繪本100本予光明國小，感謝師生投入創作及協助傳承糖業故事；另贈送40本給台東縣立及其各鄉鎮圖書館，深化保存地方文化。