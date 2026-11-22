台灣捷運路網再擴大，將串聯基隆、新北及台北三市的「基隆捷運」，已於11月17日正式舉行主體工程開工典禮，全長15.6公里，沿線規劃13座車站，從基隆八堵一路延伸至台北南港，總經費達696.89億元，目標2033年完工。未來通車後，民眾從八堵搭捷運就能直達南港，還可轉乘高鐵、台鐵及台北捷運，尖峰時段班距最快約3分45秒，對往返北北基的通勤族來說，將多出一項交通選擇。
基隆捷運正式動工 2033年完工、經費696億元
根據新北市政府捷運工程局公告，基隆捷運第一階段主體工程日前正式啟動，正式進入實質施工階段。基隆捷運第一階段全長約15.6公里，採中運量捷運系統，從基隆八堵出發，行經七堵、五堵、汐止，最後抵達台北南港，共規劃13座車站，總經費696.89億元。
目前全線機電系統及軌道統包工程已決標，11月17日同步啟動機電系統及地下段土建統包工程，至於高架段細部設計，預計2027年2月啟動工程招標，整體朝2033年完工目標推進。
基隆捷運13站一次看 八堵出發直達南港
根據基隆市政府交通處公布的路線資料，基隆捷運第一階段從八堵站至南港站，沿線13座車站依序為：
八堵站（SB22）
七堵站（SB21）
六堵站（SB20）
百福站（SB19）
五堵站（SB18）
保長坑（1）站（SB17）
保長坑（2）站（SB16）
汐止區公所站（SB15）
汐科站（SB14）
樟樹灣站（SB13／SB34）
南陽大橋站（SB33）
南港展覽館站（SB32）
南港站（SB31）
其中，南港站可轉乘台鐵、高鐵及台北捷運板南線，南港展覽館站則可銜接板南線、文湖線，汐科站與八堵站也提供台鐵轉乘，讓基隆、汐止民眾往返台北更加便利。目前第一階段僅興建至八堵，並未直接延伸到基隆車站或基隆港市區，至於八堵至基隆市區的第二階段路線，仍在辦理可行性研究及整體路網評估，尚未確定通車時間。
基隆到台北免換車尖峰班距最快3分45秒
基隆捷運另一大特色，就是未來可與汐止東湖線、台北市民生線整合，採用相同的CBTC通訊式列車控制號誌系統，實現「一車到底」。待相關路線陸續完工並完成整合，民眾從基隆八堵出發，不僅能直達南港，未來還有機會免換車前往台北大稻埕。
新北市政府捷運工程局指出，三條路線整合後，整體路網規劃可達到「9站7線轉乘」，串聯高鐵、台鐵及台北捷運多條路線，擴大北北基大眾運輸服務範圍，基隆捷運通車後，尖峰時段預計約3分45秒就有一班車，未來若搭乘需求持續增加，系統班距還可進一步縮短至1分45秒。
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根據新北市政府捷運工程局公告，基隆捷運第一階段主體工程日前正式啟動，正式進入實質施工階段。基隆捷運第一階段全長約15.6公里，採中運量捷運系統，從基隆八堵出發，行經七堵、五堵、汐止，最後抵達台北南港，共規劃13座車站，總經費696.89億元。
目前全線機電系統及軌道統包工程已決標，11月17日同步啟動機電系統及地下段土建統包工程，至於高架段細部設計，預計2027年2月啟動工程招標，整體朝2033年完工目標推進。
根據基隆市政府交通處公布的路線資料，基隆捷運第一階段從八堵站至南港站，沿線13座車站依序為：
八堵站（SB22）
七堵站（SB21）
六堵站（SB20）
百福站（SB19）
五堵站（SB18）
保長坑（1）站（SB17）
保長坑（2）站（SB16）
汐止區公所站（SB15）
汐科站（SB14）
樟樹灣站（SB13／SB34）
南陽大橋站（SB33）
南港展覽館站（SB32）
南港站（SB31）
其中，南港站可轉乘台鐵、高鐵及台北捷運板南線，南港展覽館站則可銜接板南線、文湖線，汐科站與八堵站也提供台鐵轉乘，讓基隆、汐止民眾往返台北更加便利。目前第一階段僅興建至八堵，並未直接延伸到基隆車站或基隆港市區，至於八堵至基隆市區的第二階段路線，仍在辦理可行性研究及整體路網評估，尚未確定通車時間。
基隆到台北免換車尖峰班距最快3分45秒
基隆捷運另一大特色，就是未來可與汐止東湖線、台北市民生線整合，採用相同的CBTC通訊式列車控制號誌系統，實現「一車到底」。待相關路線陸續完工並完成整合，民眾從基隆八堵出發，不僅能直達南港，未來還有機會免換車前往台北大稻埕。
新北市政府捷運工程局指出，三條路線整合後，整體路網規劃可達到「9站7線轉乘」，串聯高鐵、台鐵及台北捷運多條路線，擴大北北基大眾運輸服務範圍，基隆捷運通車後，尖峰時段預計約3分45秒就有一班車，未來若搭乘需求持續增加，系統班距還可進一步縮短至1分45秒。