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紀錄類別 達成數據門檻 歷史意義 NBA歷史紀錄 單場至少50分、15籃板、3抄截、5阻攻、3記三分球（實際打出50分19籃板4抄截5阻攻5三分） NBA歷史首位達成此全能數據的怪物級球員，前無古人 史上最年輕單季多次50+中鋒 22歲又322天、本季第2度單場突破50分 正式超越傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），成為NBA史上最年輕達成單季多次50+的中鋒（本季全聯盟僅次於唐西奇同為多次50+） 生涯第3度50+追平隊史第二 生涯第3次單場50+ 在馬刺隊史正式追平傳奇中鋒「海軍上將」羅賓森（David Robinson，3次）並列隊史第二多（僅次於葛文George Gervin的5次）；同時追平歐尼爾並列NBA歷史第43位 單季第4度40+，隊史前二 開季前17場已4度砍下40+（上季整季僅5次） 有望在本季超越羅賓森（1993-94賽季7次）躍居隊史第二，直追葛文保持的馬刺隊史單季18次紀錄 馬刺隊史紀錄 單場至少40分、15籃板、4抄截與5阻攻 成為馬刺隊史第一位單場繳出此全方位攻守數據的球員 比肩杜蘭特 上半場出戰17分37秒便拿下32分、13籃板、3抄截與3阻攻 創本季全聯盟半場得分新高，並成為自杜蘭特（Kevin Durant）之後NBA史上第二位在單一半場達成「30+分、10+籃板、2+抄截、2+阻攻」的球員

聖安東尼奧馬刺今（22）日在主場以114：91痛宰紐奧良鵜鶘，戰績推進至14勝3負反超洛杉磯湖人重登西區龍頭。22歲馬刺看板球星文班亞馬（Victor Wembanyama）本場僅出戰31分51秒，便以29投20中（三分球11投5中）的恐怖效率狂轟50分、19籃板、4抄截與5阻攻（正負值高達+35）。當時他距離「50分20籃板」僅差最後1個籃板、賽季場均得分也只差0.1分就能突破30分大關，但文班亞馬卻在第四節還剩約5分半鐘時直接選擇提前打卡下班、拒絕刷數據，對此他意有所指地說：「和很多同行球員不同，我其實不太擅長刷數據。」本場比賽文班亞馬從開賽便展現宰制力，上半場僅打17分37秒就15投12中狂砍32分13籃板3抄截、3阻攻（正負值+29），創下本季全聯盟半場得分新高。第三節結束時他的數據已來到40分、16籃板、4抄截與5阻攻。決勝第四節文班亞馬接獲傳球命中快攻三分，將個人得分推升至50分、籃板累積19個，此時比賽尚餘5分半鐘且勝負已定，他隨即主動退場休息。此役過後，文班亞馬本季場均得分從28.6分一口氣飆升至29.9分，距離「場均30分俱樂部」僅僅只差0.1分。賽後談到這場史詩級表現與提前下場的決定，文班亞馬表示：「這感覺非常特別。和很多同行球員不同，我其實不太擅長刷數據（Unlike many of my peers, I’m not very good at stat padding），所以我也沒能像自己本該做到的那樣，更頻繁地打出這種數據。」對於文班亞馬今晚的表現，美媒《Overtime》一句話可以代表大多數球迷的心聲：「文班亞馬根本就是外掛（Cheat Code）！」隊友強森（Keldon Johnson）也直呼不可思議：「文班今晚29投20中拿了50分，實在太令人震撼了。」即便拒絕在垃圾時間刷數據，22歲又322天的文班亞馬依然憑藉這場代表作一戰改寫多項NBA與隊史紀錄。