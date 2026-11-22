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▲麻吉大哥這次沒爆倉！原因心酸：帳戶早歸零（圖／截自HYPERDASH）

加密貨幣市場本週末再度崩跌，全球市值最大的加密貨幣比特幣21日一度跌至5萬5251.60美元，創下2年新低，以太幣也同步重挫。不過，幣圈知名的「爆倉王」麻吉大哥黃立成這次卻沒有傳出最新爆倉消息，原因可能令人哭笑不得：他在去中心化交易所Hyperliquid上的帳戶，早在11月9日就已經再度歸零。根據鏈上數據，11月9日清晨以太幣快速下跌，黃立成在Hyperliquid上的以太幣多單遭到全數強制平倉，部位約540枚以太幣、價值約118萬美元，平均平倉價格約2192美元，帳戶價值隨即歸零。鏈上分析機構Lookonchain監測發現，黃立成隨後把帳上僅剩的1.661萬美元提領出來，轉戰Papertrade平台繼續交易。然而，換了平台並沒有換來好運。據Lookonchain統計，黃立成在Papertrade平台上已遭清算超過2100次，累計虧損222萬美元。不過，該平台的機制是由平台擔任交易對手，用戶虧損或被清算時會獲得平台代幣獎勵，虧得越多、領得越多。截至11月13日，黃立成共獲得約51.4萬美元的平台獎勵，估計淨虧損仍有171萬美元。為了籌措資金，黃立成也開始變賣手上的NFT收藏。據報導，他在一週內認賠賣出31隻「無聊猿」（Bored Ape）NFT，換得231枚以太幣、約50.6萬美元，但這筆錢最後同樣在交易中全數虧光，目前手上只剩75隻無聊猿。事實上，黃立成近一個月來可說是爆倉不斷。他曾在4個月內，將5.6萬美元本金翻到最高1225萬美元，一度上演「絕地大反攻」，但10月15日遭到全數清算，帳戶只剩2.18萬美元，他約25分鐘後又再開出25倍槓桿的以太幣多單。10月30日，黃立成更在6小時內被連續清算8次，帳戶餘額一度只剩1.5美元，自2025年5月以來，他在Hyperliquid上的累計虧損約3711萬美元，換算約新台幣11.9億元。而黃立成「爆倉、加碼、再爆倉」的輪迴模式，也讓他成為幣圈的熱門話題。至於本週末比特幣跌至2年新低後，黃立成是否又重新進場，目前仍未有鏈上分析機構披露最新動態。