文班亞馬唯一競爭對手就是洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic），但兩人都有各自課題，文班亞馬是健康因素，唐西奇則是後續帶隊戰績以及體能。

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文班亞馬有機會年度MVP嗎？

馬刺戰績反超湖人 成文班亞馬、唐西奇競爭最大變因

目前在Basketball-Reference的MVP機率模型中，唐西奇以45.8%暫居第一，文班亞馬以27.4%緊追在後。

兩人有各自課題 文班亞馬健康因素、唐西奇戰績恐怕落後

最後，MVP評選向來極度看重「敘事性」。

▲唐西奇（Luka Doncic）生涯9年獨缺年度MVP，這在今年或許成為加分項。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺一哥「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama），今（22）日面對鵜鶘再砍下50分、19籃板、1助攻、4抄截與5火鍋。不少外媒開始討論文班亞馬爭奪年度MVP可能性。攤開目前各大網站MVP預測榜、進階數據與球隊戰績，文班亞馬本季場均僅出戰30.2分鐘，就能繳出近28.6分、11.9籃板、3.3助攻、1.1抄截與3.9火鍋恐怖數據。進階數據幾乎全數高居聯盟前2。在NBA歷史上，能在進攻端作為第一核心扛起高產量得分、同時在防守端具備年度最佳防守球員（DPOY）等級禁區威懾力的球員極為罕見。與動輒出戰36分鐘以上的唐西奇相比，文班亞馬場均上場時間控制在30分鐘出頭，卻能打出聯盟頂尖的每36分鐘產值與正負值，對鵜鶘一戰正負值高達+35），這代表他在場上對比賽勝負的影響力無人能敵。馬刺本場拿下第14勝後，戰績也反超湖人，重新登頂西區第一，過往年度MVP重要參考指標就是球隊戰績，預計直至季末，馬刺與湖人戰績與相互對戰關係，對於文班亞馬、唐西奇之間的年度MVP之爭也有莫大影響。本季率隊打出14勝3敗的唐西奇，正打出史無前例的進攻火力，場均高達37.2分、6.8籃板與7.7助攻，且場均能投進近5記三分球，兩人在西區龍頭之爭與直接對話中的表現，將直接決定選票流向。但實際上，兩人都有各自課題仍需克服，文班亞馬曾受到腳傷、血栓困擾，高達7呎5吋身高，也比起其他球員更容易受傷，聯盟規定的「單季至少出賽65場（且每場需打滿20分鐘）」是硬性門檻。漫長82場例行賽中，只要遭遇一次2到3週的傷停或輪休過多，就可能直接喪失評選資格。唐西奇方面，除了近況下滑之外，在里夫斯缺陣下、湖人陣容深度不足，相比戰績穩定的馬刺，湖人後續排名恐怕迎來下滑，成為唐西奇爭奪MVP最大挑戰。唐西奇2018年出道，在獨行俠待了6.5年、來湖人至今2.5年時間，生涯9季已經六度入選明星賽，拿下2座得分王、6次年度最佳陣容，但生涯獨缺年度MVP，這部分在今年評選上也許會佔到一些優勢。