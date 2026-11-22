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國發會21日至22日在彰化孔子廟及N型未來學院舉辦「2026島心相聚・中區地方創生節」，集結苗栗、台中、彰化、南投及雲林5縣市地方創生團隊與青年職人，透過成果展覽、特色市集、手作體驗及交流活動，展現中台灣從山城工藝、文化創新、平原農業到山林產業及農村食農實踐的多元成果。本次活動以「扛得住的日常，聚起地方的韌性」為策展精神，成果展覽規劃「紮根、避風、轉向、放晴」四大展區。「紮根」呈現5縣市地方創生成果；「避風」聚焦雲林青銀合作、友善農產與社區照顧，以及南投結合地方治理、工藝設計、茶產業及循環農業的跨域實踐；「轉向」介紹南投縣政府「點石成金計畫」，透過青年培力、專業輔導與企業媒合，拓展團隊合作機會；「放晴」則展出五縣市10組「地方創生利他行動168專案」標竿團隊，涵蓋杭菊共生、部落電影節、青年共好、防蚊創新、無痕山系及農村照顧等行動，展現地方文化、產業創新與社會關懷的結合。另規劃「伴．島味－在地共耘市集」，展售五縣市特色物產、飲食及文化工藝，並安排杭菊香氛、樹枝永恆筆、蛋殼花器、生物碳手抄紙及蜂蠟布等手作體驗。國發會表示，地方創生不僅是青年返鄉或產業發展，更重要的是透過人才培育、產業合作及社區參與，建立地方自主發展能力。