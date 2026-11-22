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台灣旅日名將陽岱鋼今（22）日以日本火腿傳奇OB身分重返球場，暌違10年再披熟悉的1號戰袍。他不僅在全壘打大賽成功開轟，球團也為今年正式退休的他安排獻花致意，感動台日球迷，相關畫面在社群引發熱烈討論，讓不少一路追隨他旅日生涯的台灣球迷直呼「青春回來了」。日本火腿今天在ES CON FIELD北海道舉行「FIGHTERS LEGENDS GAME」，邀請2006年及2016年兩支日本一冠軍隊成員重聚。2006年OB隊由希爾曼（Trey Hillman）領軍，2016年OB隊則由栗山英樹掌兵符，陽岱鋼與中田翔、田中賢介、增井浩俊及武田久等昔日戰友再度並肩作戰。陽岱鋼在2016年OB隊擔任先發第1棒、中外野手，再度穿上象徵火腿生涯的1號球衣。自2016年球季結束轉戰讀賣巨人後，這是他暌違10年再次以火腿球員身分站上場內。正賽開始前，陽岱鋼與稻葉篤紀、糸井嘉男及橫尾俊建共同參加「LEGENDS HOMERUN DERBY」。每位選手共有15次揮擊機會，最後5次還要戴上具備攝影功能的AI眼鏡「Oakley Meta」，在這個階段敲出的全壘打可獲得雙倍積分。已經39歲的陽岱鋼依舊展現長打能力，成功將1球送出全壘打牆，引來現場球迷歡呼。糸井嘉男則展現驚人怪力，15次揮擊敲出11轟，最後更演出連續8次開轟；橫尾俊建敲出3轟，54歲的稻葉篤紀與陽岱鋼各有1發。球團也在活動中安排獻花儀式，向本季結束21年職業生涯的陽岱鋼致意。過去一年，他先後獲得巨人、火腿二軍及Oisix新潟安排退休儀式，如今終於在火腿一軍新主場ES CON FIELD，穿著昔日冠軍戰袍接受老隊友與球迷祝福。陽岱鋼2005年在高中生選秀獲火腿第一指名，2006年至2016年效力球隊，2013年以47次盜壘奪得洋聯盜壘王，2014年敲出生涯最多的25轟；2016年則出賽130場，繳出打擊率2成93、14轟及61分打點，幫助火腿奪得日本一，個人也收下生涯第4座金手套。陽岱鋼日職一軍生涯累積1322場出賽、1164支安打、105轟、482分打點及141次盜壘。從當年懷抱不安踏上北海道，到退休後以冠軍隊傳奇身分重披1號球衣，這場OB賽也為他的火腿歲月，補上最溫暖的句點。