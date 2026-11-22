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BTS台灣粉絲太神！「把偶像當海龜」成功

這是飯圈自然形成的一個追星默契「海龜策略」，意即如果遇到成員的話，不要去打擾、要保持距離而且也不要即時暴露偶像的行蹤

▲飯圈自然形成的一個追星默契「海龜策略」，意即如果遇到成員的話，不要去打擾、要保持距離而且也不要即時暴露偶像的行蹤，BTS這次來台阿米們海龜策略大成功。（圖／X@BTS_official@bts_bighit）

台灣阿米素質好到被成員讚爆！國外粉絲都好嫉妒

只能說，台灣粉絲有這樣近距離看偶像的福利，也是粉絲的高度自律換得，未來如果還有頂流韓星來台，也一樣要繼續保持，私生飯大退散！

南韓天團BTS睽違8年再度來台開唱，海外亞巡首站選在高雄世運場館舉辦，除了演唱會內容備受討論之外，台灣粉絲超高品質的追星「海龜策略」大成功更是在國外掀起一片討論。該策略即是把偶像們全部當成海龜，只要在野外捕捉到成員本人的話，絕對要保持距離、不靠近且不即時暴露行蹤等，這次BTS成員來台四處到高雄遊玩享用美食，台灣粉絲素質拉到最滿，海龜策略完美實現，連BTS成員都在直播中大讚此事。BTS這次來台灣舉辦演唱會在高雄世運嗨唱三天，其中11月18日開唱前一天先去逛了六合夜市、11月20日休息日成員們都各自安排行程四處在高雄景點出沒，這可是讓大批國外的粉絲相當羨慕，因為在歐美國家巡演時，成員們都較少出門遊蕩，大多數都待在飯店，但在台灣卻像是真的來觀光一樣，毫無遮掩的走在大街上。台灣的阿米們素質到底有多高？，因此像是BTS成員在20日去逛駁二、吃老江紅茶的時候，現場沒有任何人大聲喧嘩、沒有人貼超近、沒有人要求合照，讓BTS的成員能夠保有自己的空間。網路上巧遇影片非常多，對於台灣粉絲用這種「海龜式追星」的方法，不少國外阿米也都留言表示：事實上，台灣粉絲們現在追韓團也都是「海龜式追星」的模式，像是TWICE之前來台灣開演唱會時，隊長志效還在早上去跑步，雖然有粉絲巧遇但也沒有上前打擾，因為粉絲們都知道那是屬於偶像自己的時間，如今BTS來台可以這樣不遮掩逛夜市後又去逛高雄景點，都足見成員們對於台灣粉絲的素質感到滿意且安心。昨天晚上第二場演唱會結束後，V、柾國、Jimin、Jin及J-hope隨即開啟直播大嗑高雄名店「幕府壽司」與菠蘿麵包，成員柾國也有提到前一天外出逛街時，因為店外實在太安靜，他在店內完全沒察覺外面聚集了大批人潮，直到走出店門才嚇了一跳，對台灣粉絲的守秩序表達高度肯定。