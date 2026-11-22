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選戰倒數6天，北市藍綠市長候選人積極搶攻4年前投給無黨籍市長候選人黃珊珊的34萬選票，現任市長蔣萬安競選辦公室今（22）日公布蔣在競總主委盧秀燕陪同下，拜訪黃珊珊昔日長官、親民黨主席宋楚瑜照片。不過宋過去曾批評無菸城市做不到，蔣萬安則說，會滾動檢討。蔣萬安說，無菸城市是今年才開始推動，最重要是做好吸菸跟非吸菸的分流，過程中會持續滾動檢討、聆聽地方的意見，接下來就持續地選定適合的地點設置負壓吸菸室，希望能夠建構一個臺北市新的城市文化。對於拜會宋楚瑜聊了什麼，蔣萬安說，宋楚瑜是政治上面的大前輩，當天非常榮幸有機會能向他請益。他也給了非常多寶貴的建議，不管是在市政上面，或是在選舉最後的階段，給予非常多的提點，還有指導，他非常的感激。針對沈伯洋在政見會提到收到黃珊珊的三本書，媒體詢問他有信心拿到黃珊珊四年前的34萬選票嗎？蔣萬安說，黃珊珊前副市長所提的好的政見，在這四年也都把它一一具體實踐。不管談到的淡水河岸、對於城南區的改造、對於東區相關的建設，當然還有包括首都中央公園，也是他們提出松機遷移非常重要的參考依據。種種這些，讓延續性的政策持續推進，讓好的構想能夠具體實踐。北市秦慧珠月前在網路節目《黃澎孝發呆看世界》裡爆料，4年前要選市議員，當時親民黨在松信區沒有提名議員，她就拜訪宋楚瑜爭取支持，宋不但樂意，且也說願意支持蔣萬安，她得到這個訊息之後有跟蔣萬安說，並雞婆說了一句「你要不要去拜訪一下宋楚瑜」，很低調不用公開，她可以陪著去拜訪，要蔣萬安想一想，但後來蔣沒有回應，所以這件事就沒有下文。