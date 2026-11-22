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台式補冬首選！八方雲集「麻油雞湯」、梁社漢「滷豬腳蹄膀」

▲八方雲集門市推出冬季新品，左起：「麻油經典鮮雞湯」178元、「原味經典鮮雞湯」168元。（圖／八方雲集提供）

▲梁社漢排骨推出「香滷豬腳蹄膀飯」及原味、麻油雙風味「黃金鮮雞湯系列」。（圖／八方雲集提供）

日系頂級暖胃！勝政、勝勢菌菇「豬排鍋膳」 Suage香麻湯咖哩

▲左起：勝政「松茸綜合菇里肌豬排鍋膳」套餐、勝勢「牛肝菌綜合菇里肌豬排鍋膳」。（圖／慕里諾集團提供）

▲Suage「香麻湯咖哩」微辣辛香很好吃，燉煮蔬菜、肉量充足，天冷吃上一碗很滿足。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱Suage北海道湯咖哩新菜，「香麻湯咖哩」湯底實際口感辛香好喝不過鹹，搭配充足肉量，一碗吃完很過癮，適合現在天氣，推薦給大家。

時序入冬，把握這幾天好天氣，下週又要轉雨降溫，推薦冬季暖食開吃！八方雲集推出鮮雞湯、麻油雞，梁社漢開吃香滷豬腳蹄膀飯與原味黃金鮮雞湯；慕里諾國際餐飲集團旗下靜岡勝政、伊勢路勝勢雙雙推出冬季限定豬排鍋膳，Suage北海道湯咖哩端出香麻口味，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱推薦一次掌握。台灣民間素有立冬、冬至吃麻油雞「補冬」的習俗。八方雲集與梁社漢排骨將經典台灣味端上桌，嚴選肉質結實的紅羽土雞雞腿，搭配新鮮高麗菜與洋蔥慢火熬煮，推出暖心湯品。◾️：推出溫潤順口的「原味經典鮮雞湯」168元、與加入特調薑麻油提香的「麻油經典鮮雞湯」178元。若想增加飽足感，只需加價10元即可升級為雞湯麵，並提供冬粉作為選擇。◾️：主推「香滷豬腳蹄膀飯」158元，嚴選豬前腿中段與蹄膀，加入紹興酒與特製滷汁慢火細燉，搭配花東優質白米，呈現醇香不膩的經典滋味。同時梁社漢也販售原味與麻油口味的「黃金鮮雞湯」，加價20元即可搭配南僑讚岐北方寬麵，享受滑順Q彈的口感。針對喜愛日式風味的饕客，慕里諾餐飲集團推薦將招牌炸豬排結合特製高湯與季節珍貴菌菇，推出冬季限定的鍋膳料理。旗下兩大咖哩品牌則分別以「花椒微麻」與「慢火清甜」為特色，推出新品滿足不同味蕾。◾️：推出「松茸綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」510元。選用有「菌中之王」美譽的松茸，搭配綜合鮮菇融入高湯，外酥內嫩的里肌豬排吸滿鮮甜湯汁，帶來肉香與菇香的雙重享受。◾️：獻上「牛肝菌綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」510元。以香氣濃郁的牛肝菌為主角，深邃的香氣與豬排肉汁相互襯托，打造濃醇鮮香的冬日美味。◾️：深受嗜辣者喜愛的「香麻湯咖哩」系列強勢回歸。特調湯底融合甘甜鮮香與花椒的微麻辛韻，主打「雪花牛肉片香麻湯咖哩」399元與「羊肉香麻湯咖哩」499元。針對肉食控，Suage北海道湯咖哩還提供單點「羊肉」240元及續點「香麻湯底」90元的服務。◾️：以大量蔬果與天然辛香料慢火熬製，推出兩款清爽醇厚的燉煮系湯咖哩。包含肉質軟嫩入味的「燉煮牛肉湯咖哩」390元，以及口感溫潤細緻的「燉煮雞肉湯咖哩」360元。迎接冬季，各大餐飲集團推出暖心又暖胃的新品，豐富的熱食陪民眾度過低溫天氣。