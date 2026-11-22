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選戰進入最後關鍵時刻，立法委員邱志偉陪同高雄市議員候選人林志誠前往岡山文賢市場拜票，向攤商及鄉親懇託支持。邱志偉大力肯定林志誠四年來的議會表現與基層服務，直言林志誠是「最認真及最專業的候選人」，不僅服務效率好，對於民眾陳情案件也總是積極處理，服務成果大家有目共睹，呼籲選民在關鍵時刻用選票支持林志誠，讓認真做事的人繼續留在議會服務。邱志偉表示，我們都是一個團隊，就是高雄隊。議員的工作不只是議會問政，更重要的是深入基層、傾聽民意，並且真正解決民眾遇到的問題。林志誠這四年來，無論是地方建設、民眾陳情，或是各項服務案件，都展現高度積極與效率，對地方大小事從不馬虎，是一位真正把鄉親需求放在心上的民意代表。他也特別呼籲選民，選舉最後階段，更要支持有實際表現、經得起檢驗的候選人，讓林志誠順利連任。林志誠表示，感謝鄉親過去四年來的支持與肯定，這四年自己始終不敢懈怠，無論是議會問政、地方建設，還是第一線的民眾服務，都全力以赴。四年來的每一份努力，都是對選民的承諾，也希望大家能看見這份認真與堅持。