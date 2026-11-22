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▲ 高雄市長候選人賴瑞隆「隆捲風號」連日來，愈來愈多網友敲碗想跟上車隊，競總今起特別開啟車掃直播，邀請民眾線上線下一起應援。（圖／翻攝畫面）

選戰倒數6天，賴瑞隆「隆捲風號」大車掃掀起熱潮！高雄市長候選人賴瑞隆今（22）日在立委林岱樺陪同下車掃林園、大寮，市議員李雨庭及市議員候選人洪村銘、張耀中也一同加入車隊。連日來，愈來愈多網友敲碗想跟上車隊，競總今起特別開啟車掃直播，邀請民眾線上線下一起應援。今天上午10時，「隆捲風號」開進林園、大寮。車隊還沒轉進巷口，就有鄉親聽見聲音，快步跑出家門，也有店家放下手邊工作，趕到店門口揮手。賴瑞隆站在車上向鄉親致意，有人高高舉起大拇指，有人拉開嗓門喊「我們的市長，賴瑞隆！」車隊才駛過一個路口，下一個路口又有人從門裡跑出來打招呼，揮手和加油聲一路跟著車隊穿過大街小巷。競總表示，「隆捲風號」自15日啟動以來，沿途應援愈來愈熱烈。為了讓更多人一起參與，競總今起透過直播即時呈現車隊行經路線與沿途畫面。民眾可以在留言區打氣，也能在車隊經過時走到自家門口揮手，讓線下與線上的加油聲相互串聯，凝聚更多讓家鄉更好的力量。今（22）日下午2時30分，賴瑞隆也在政治評論員王瑞德陪同下，從後勁鳳屏宮出發車掃楠梓，晚間7時再開進鳳山。明（23）日上午10時，「隆捲風號」將走訪大樹、大社，下午3時接續前往仁武、鳥松。