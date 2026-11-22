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▲W!nky今舉辦慶功簽唱會，老闆B2哥（中）驚喜宣布首張專輯已進入製作階段，預計12月正式與歌迷見面。（圖／緯來電視網 × 泰坦星文創提供）

人氣女團W!nky由海莉、紀欣伶、靚靚、隊長艾莉兒、叩叩、魚肉、Lydia及慢慢組成，首發單曲〈W!nk W!nk〉廣受好評，今（22）日在台北西門町舉辦壓軸場慶功簽唱會，吸引大批粉絲到場支持。成員魚肉透露近日忙著宣傳，更因為練舞錯過韓團BTS搶票，這幾天看著Threads上的影片讓她直呼：「很想哭！」另外，田柾國曾點讚、轉發她的貼文，因此W!nky也希望未來能夠與粉絲們雙向奔赴。韓團BTS近日在高雄巨蛋舉辦演唱會，身為粉絲的魚肉卻因忙著練舞、跑宣傳，行程緊湊到連搶票當天都在練習，最終無緣進場朝聖。今受訪時談及此事她難掩遺憾直呼：「我很難過！看到大家瘋狂發他們的動態，我真的很想哭。」甚至忍不住在家崩潰大喊：「我的金泰亨！」而隊長艾莉兒則趕緊安慰說：「我帶妳去高雄吃BTS同款（美食）。」另外，魚肉還補充BTS人氣成員田柾國曾經在她的貼文按讚、轉發，看到BTS出道至今仍十分寵粉，讓艾莉兒也期許自己也能與粉絲們雙向奔赴，跟ARMY一樣壯大。被問到平時是否也會在社群上「海巡」？團員們表示：「會啊！看到粉絲應援的影片會去按讚。」不過，也曾遇到酸民留言，批評她們的長相。紀欣伶坦言有看到一些攻擊她們外表的留言，但她並未正面反擊，高EQ說：「大家的審美不一樣，自己覺得漂亮就OK了！我們會調整好自己的狀態，做出最漂亮的樣子。」今年5月W!nky自選秀節目《宇宙啦啦隊》成團出道，首發單曲〈W!nk W!nk〉短短兩個月MV便突破200萬觀看，今慶功簽唱會現場，看到滿滿粉絲到場應援，讓成員們感動不已。而老闆B2哥也驚喜宣布W!nky首張專輯已進入製作階段，預計12月正式與歌迷見面；談到未來進軍國際市場，艾莉兒笑說除了海莉之外，其他成員都得加強英文能力，為下一階段做好準備。