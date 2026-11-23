我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士 vs 波士頓塞爾提克賽前分析

奧克拉荷馬雷霆 vs 邁阿密熱火賽前分析

NBA 11月23日完整賽程時間表（台灣時間）

比賽時間 (CST) 客隊 主隊 04:30 底特律活塞 亞特蘭大老鷹 07:00 奧克拉荷馬雷霆 邁阿密熱火 08:00 丹佛金塊 芝加哥公牛 08:00 達拉斯獨行俠 猶他爵士 08:00 奧蘭多魔術 華盛頓巫師 09:00 印第安納溜馬 紐約尼克 09:30 波士頓塞爾提克 金州勇士

2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？

轉播／資訊平台 平台類型 觀看與使用方式 轉播與服務內容說明 NBA League Pass 官方付費串流平台 手機、平板、電腦及智慧電視等裝置 NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。 緯來體育台 有線電視體育頻道 電視第四台、部分線上電視串流專區 台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。 愛爾達電視（ELTA TV） 數位電視與新媒體串流平台 中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv 提供多元高畫質體育賽事轉播，每日轉播場次及賽事安排可透過MOD與各線上平台賽程表查詢。 NBA官方網站與App 官方資訊平台（免費/部分內建功能） 官方網頁版、iOS/Android應用程式 提供全聯盟即時文字比分、賽程時間表、球員與球隊完整數據庫以及賽後精彩影音剪輯。

NBA例行賽持續開打，今（23）日共有7個對戰組合進行，最受球迷矚目賽事，莫過於金州勇士在主場迎戰波士頓塞爾提克，雖然勇士吞下5連敗陷入低潮，但在自家主場面對3連敗的綠衫軍，勇士確實有機會在倫德伯格（Yaxel Lendeborg）率領下止敗。另外奪冠熱門奧克拉荷馬雷霆季初仍在磨合期，本場面對「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）率領的邁阿密熱火，強強對決內行球迷必看。《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理出NBA 11月23日賽程、分析。塞爾提克「外線手感校正」與背靠背體能：塞爾提克今日對國王全場三分球 58 投僅 13 中（命中率 22.4%），第三節甚至 13 投盡墨導致被逆轉。明日背靠背作戰，若塔圖姆（Jayson Tatum）與懷特（Derrick White）順利回歸，綠衫軍的進攻組織與外圍準星將大幅回穩；即便部分主力繼續休戰，面對防線鬆散的勇士，塞爾提克仍握有明顯天賦優勢。聯盟最強盾牌封鎖殘陣勇士：塞爾提克本季場均失分僅 103.4 分高居聯盟第一。勇士在缺乏柯瑞（Stephen Curry）牽制力與巴特勒（Jimmy Butler）單打能力的情況下，進攻端極度依賴倫德伯格個人發揮與外圍傳導。一旦外線受阻，勇士很容易陷入長時間的得分荒，如上一場對灰熊僅得98分。勇士主場優勢能否抵銷戰力落差：勇士本季客場戰績低迷（2 勝 6 敗），但在大通中心主場卻打出 6 勝 1 敗 的強勢表現。若格林（Draymond Green）能帶傷上陣串聯防守，加上年輕球員在主場打出高能量反擊，勇士仍有機會趁塞爾提克背靠背體能下滑時咬住比分。SGA能否帶傷上陣成最大變數：雷霆原本的前場核心霍姆葛倫（Chet Holmgren）與二當家威廉斯（Jalen Williams）皆長期缺陣，全隊幾乎靠 SGA 場均 33.7 分的無解單打維持競爭力。賽前 SGA 被列入背頸傷勢出賽成疑，一旦他選擇休戰，雷霆陣中將缺乏具備穩定自主進攻能力的持球點，客場作戰極為凶險。熱火「字母哥＋阿德巴約」禁區雙塔輾壓：在霍姆葛倫與威廉斯雙雙缺陣的情況下，雷霆禁區僅剩年輕長人瑪拉（Aday Mara）苦撐。面對熱火由字母哥與阿德巴約（Bam Adebayo）組成的頂級鋒線雙塔（兩人上一戰聯手率隊轟下 137 分擊敗公鹿），雷霆在護框、籃板保護與禁區犯規控制上將面臨嚴峻考驗。熱火狂暴進攻節奏 vs 雷霆團隊防守韌性：熱火在近期連勝期間場均助攻高達 29.6 次（聯盟第 2），外圍有湯普森（Klay Thompson）、米契爾（Davion Mitchell）與威金斯（Andrew Wiggins）提供穩定火力支援，進攻效率勢不可擋。雷霆雖然天賦受損，但總教練戴格諾特（Mark Daigneault）打造的團隊防守紀律依然在線（場均失分壓在 107.7 分），明日必須盡可能拖慢比賽節奏、減少失誤，才有機會把戰線拖入決勝節。