我是廣告 請繼續往下閱讀

女星夏語心最近挑戰一個人到韓國獨旅，並且透過社群跟粉絲分享旅行紀錄，沒想到她的韓國之旅居然碰壁，她透露自己在當地要吃飯時，因為只有自己一個人，因此連續被四間餐廳拒絕用餐，讓她直呼：「我真的要發瘋！」夏語心透露自己的韓國一人旅一共碰到了三件讓她超無言的事情，影片一開始，可以看見她身穿保暖的羽絨外套，手裡拿著一杯熱奶茶準備暖身體，沒想到才喝幾口，甜到不可理喻的糖度馬上讓她失去表情控制，對鏡頭直呼：「甜死！發瘋！」因為韓國這幾天連續降溫，甚至在日前迎來了初雪，雖然夏語心已經戴著墨鏡，圍著圍巾，但在零下一度的韓國依舊扛不住，夏語心也苦笑說道：「耳朵超痛！好冷！」而讓夏語心發瘋的狀況可不只樓上兩件，因為韓國餐廳的分量通常都是兩人份起跳，店家時常會拒絕一人用餐，夏語心也碰到了一樣的狀況，當她跟店家說想要獨食後，接連遭到4間餐廳拒絕，又冷又餓的她直言：「一人食不友善，發瘋。」