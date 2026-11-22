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▲2026金馬獎柯煒林開場。舒淇含淚（圖／翻攝自金馬影展YouTube）

第63屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，本屆主持人由香港男星柯煒林主持，他在開場表演中演唱陳奕迅的〈今天等我來〉，把台下參加活動的香港嘉賓全都給唱哭，但因演唱的是粵語版本，讓所有台灣觀眾都看得一頭霧水，直呼：「真的看沒有。」柯煒林稍早在金馬獎舞台上演唱了陳奕迅的〈今天等我來〉，一邊演唱粵語歌，身後大螢幕還出現了台下香港演員的入圍次數，讓台下氣氛瞬間沸騰。演唱香港歌曲也獲得了YouTube直播觀眾讚賞，「唱香港歌就有讚」、「柯煒林表現地真好。」值得一提的是，柯煒林登台引言時，聊到了經典名片《千禧曼波》，他深情闡述這部作品在華語影史上的不朽地位，讓台下的女主角舒淇瞬間觸動心弦，想起當年提攜自己、如今卻因病淡出影壇的恩師侯孝賢導演，往昔拍攝點滴與深厚師徒情誼湧上心頭，讓她忍不住在鏡頭前紅了眼眶。侯孝賢自2023年10月家屬發聲明證實罹患阿茲海默症並宣布正式退休後，便完全淡出公開場合，回歸家庭安心休養。