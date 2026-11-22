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▲柯煒林（如圖）去年以《大濛》入圍影帝，今年跨界挑戰擔任典禮主持。（圖／金馬執委會提供）

▲今晚開場以劇中劇的方式呈現，柯煒林（如圖）套用電影《雙囍》的劇情，一度搞失蹤，讓9m88急得到處找人。（圖／翻攝自金馬影展YouTube）

第63屆金馬獎今晚（22日）登場，由香港演員柯煒林首度扛起典禮主持棒，開場套用電影《雙囍》的劇情，身為主持人的柯煒林一度搞失蹤，讓9m88找不到人，劇中劇巧思讓不少觀眾大讚。然而，柯煒林第一次擔任大型典禮主持人難掩緊張，再加上口音引來不少人批評：「很多聽不懂」、「應該幫他找一位女搭檔」、「金馬獎真的不需要典禮主持人」、「好像喝醉。」柯煒林去年以《大濛》入圍影帝，今年跨界主持，他一開場就先打預防針：「我是柯煒林，想跟大家說不好意思，當主持人口條要好，但有時候口音會跑出來，大家別怪我。」笑說自己的中文老師是準影帝劉冠廷。不過柯煒林首度主持大型典禮，不僅緊張到手抖，主持方式也讓部分觀眾看不懂，在PTT上引發討論：「今天他很緊張，香港口音很多」、「口音要主持還是有點難」、「應該幫他找一位女搭檔」、「有點慘QQ」、「好尷尬」、「好像喝醉。」不過，也有人認為香港人要主持金馬獎本身就不容易，認為大家要求過高，留言替柯煒林緩頰：「有口音很可愛」、「蠻特別的，香港人當主持人」、「加油，撐住啊。」而柯煒林去年證實罹患肺腺癌第四期，大家也紛紛替他加油打氣，直呼狀態完全不像是生病的人。此外，今晚開場以劇中劇的方式呈現，柯煒林套用電影《雙囍》的劇情，一度搞失蹤，讓9m88急得到處找人，充滿創意的方式讓網友狂讚：「哇！開場影片好有趣」、「很多梗」、「好喜歡這開場」、「繼續玩雙囍哏」、「有意思！」金馬開場橋段可說是評價兩極。