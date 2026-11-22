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選戰倒數6天，台北市長蔣萬安今（22）日正式展開車掃，請來國民黨雙母雞、競總主委盧秀燕、立法院長韓國瑜陪同。由於民眾黨創黨主席柯文哲昨表示要送柯文哲一本《金剛經》，媒體詢問很會默背《心經》的韓國瑜要不要也送一本，他則笑說，蔣萬安熬過抹黑造謠之後，他終於了解，邪惡是戰勝不了光明。蔣萬安今正式展開車掃活動，請來盧秀燕、韓國瑜坐鎮。蔣萬安說，感謝韓國瑜跟盧秀燕替他加油打氣，陪車隊掃街，因為選戰進入最後階段不到一週，所以會全力衝刺、用四年的施政成果，爭取市民的支持跟認同。盧秀燕則說，她剛從台中上來。跟韓院長全力相挺蔣萬安。蔣萬安是個好市長，應該讓他連任，她要呼籲大家打破沉默螺旋，為萬安、為自己勇敢一次，反對出征跟霸凌的文化，透過選票展現意志，反對這樣的文化。「東西南北中，台北進步中」，韓國瑜說，蔣萬安四年的投入大家有目共睹。拜託台北市民能夠繼續支持蔣萬安，讓蔣萬安高票連任當選。媒體追問，民眾黨創黨主席柯文哲要送蔣萬安一本《金剛經》，韓國瑜很會默背《心經》要不要也送一本，韓國瑜則笑說，蔣萬安熬過了不停的抹黑造謠之後，他終於了解，邪惡戰勝不了光明的，黑暗是永遠戰勝不了光明。蔣萬安四年的施政成果大家有目共睹，都看在眼裡。相信聰明智慧的台北市民，一定會繼續支持蔣萬安。