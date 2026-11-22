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第63屆金馬獎最佳新演員今（22）日晚間揭曉，馬來西亞演員南達古博爾（Nandagopall MOHAN）憑《沙央》飾演熱愛跳舞的聽障少年阿杰，抱回獎座。他在後台坦言，原本沒料到自己會得獎，心裡卻也忍不住想：「會不會有機會是我？」真的得獎後，他反而一時不知道該怎麼反應，直說還需要一點時間消化這份驚喜。南達古博爾憑《沙央》拿下金馬獎最佳新演員，受訪時坦言，原本沒料到自己會得獎，心裡卻也忍不住想：「會不會有機會是我？」他看過其他入圍者的演出片段和預告，覺得大家都很出色，甚至默默替其中幾位加油，能和他們一起入圍就已經很榮幸。真的聽到自己的名字，他一時還不知道該怎麼反應，直說需要一點時間消化這份驚喜，最想先說的是「謝謝」。談到接演《沙央》的過程，南達古博爾透露，自己在2024年底透過社群接觸到試鏡機會，歷經多輪試鏡，直到2025年12月才確定獲選。他原本擔心和台灣導演湯湘竹及劇組合作會有語言隔閡，後來發現，大家都在說一個關於愛的故事，合作比想像中順利。為了演好阿杰，他跟著舞蹈老師可欣苦練，讓自己能在鏡頭前即興跳舞；他也和表演指導一起揣摩角色不自主抽動的樣子，並向有相似經驗的人請教，了解他們的日常。我要感謝金馬獎的評審們，給了我這份莫大的榮耀。也謝謝我的家人，爸爸、媽媽，還有我的姊妹們。謝謝你們一直陪在我身邊、相信我，給我滿滿的愛與支持。也要感謝我的心靈導師 Gnana Guru Paranjothi Subramaniam，謝謝您總是鼓勵我勇敢做更大的夢，去想像那些我原以為不可能的事。謝謝《沙央》的導演湯湘竹，謝謝你信任我，把這個角色交給我，讓我有機會說出阿杰的故事。也謝謝製片和整個製作團隊，相信這部作品，讓它得以完成。第一次演戲，就能演出阿杰這樣的角色，對我來說真的是美夢成真。這是我會一直珍惜的榮幸。謝謝我的編舞老師、手語老師和表演老師，也謝謝 Alice、Caitin 和 Jenifer 老師一路指導我。特別感謝我的手語老師，以及每一位陪我為這個角色做準備的人。謝謝你們的耐心、指導和支持。沒有你們，我做不到。也謝謝和我一起演出的 Jo、Vem、Mhia、Sasha，以及一路同行的每一位夥伴。謝謝你們在這段旅程中給我的愛、照顧與支持。所有在幕後付出的人，即使觀眾在銀幕上看不見你們，你們也是《沙央》裡的那份愛。最後，我想謝謝阿杰。謝謝你選擇了我，讓我有機會詮釋你。這是我一生的榮幸。這個角色讓我感到肩上的責任很重，因為透過阿杰，我也呈現了聾人社群、有抽動症狀的人，以及許多其他人的生命經驗。他們的故事，都值得被聽見、被理解。謝謝每一位走進戲院看《沙央》的觀眾。像阿杰這樣的故事很重要。我們開始在主流電影裡看到更多這樣的故事，也看見像阿杰這樣的角色站到了故事的中心。我希望《沙央》能為更多這樣的故事打開一扇門，讓更多不同的群體被看見，也讓更多人能在銀幕上看見自己的身影。謝謝你們給了這個故事這麼多的愛，也謝謝你們和我們一起為這部電影喝采。真的非常謝謝大家。