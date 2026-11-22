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▲王淨（左）今晚的穿搭像極了一顆芒果。（圖／金馬執委會）

第63屆金馬獎頒獎典禮今晚盛大舉行，王淨與泰國人氣女星葉芷妤受邀同台擔任頒獎嘉賓，兩人在台上聊起拍攝恐怖片的經歷時，現場竟意外上演一段「驚悚插曲」，燈光突然閃爍還出現巨大聲響，讓葉芷妤說，「不要再講了啦！」逗趣互動成為典禮亮點。另外，王淨今晚穿著橘黃色漸層禮服，像極了一顆芒果，讓人想到之前有網友說她長得像芒果，意外掀起話題。王淨與葉芷妤一登台便展現絕佳默契，王淨率先打開話匣子笑說：「我跟芷妤都有共通點，我們都曾經拍過恐怖片，雖然明明自己拍的時候就知道劇情，但實際放到大銀幕上看，還是會跟著觀眾一起被嚇一跳！」一旁的葉芷妤聽完深有同感，坦言自己平時「最怕看不見的東西」，為了這次來台參加盛會求心安，甚至還特地從泰國隨身帶了護身符在身上。沒想到話才剛說完，典禮現場的舞台燈光竟突然一閃一閃，同時伴隨著一陣巨大的神秘聲響，突如其來的「靈異現象」當場把葉芷妤嚇得花容失色，連忙揮手直呼：「不要講了啦！」真實又可愛的反應逗樂全場觀眾。見狀的王淨立刻發揮幽默本色，笑虧葉芷妤：「不是每個人都有這樣的待遇，只有你有！」機智接話瞬間化解緊張氣氛。隨後王淨也順勢將話題拉回獎項本身，感性補充道，正是因為有這些優秀的音效與特效團隊在幕後加持，才能大幅強化電影帶給觀眾的沉浸感與震撼力，完美為接下來的頒獎環節揭開序幕。有趣的是，王淨今晚穿著橘黃色漸層禮服，像極了一顆芒果，而先前曾有網友說她長得像芒果，意外掀起話題。