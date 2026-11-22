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民眾黨創黨主席柯文哲昨和台北市長蔣萬安同台，被外界視為藍白合訊號。不過柯文哲今（22）日則批藍白合觀念錯了，民眾黨有主體性，若藍白合那合成一個政黨就好。蔣萬安今晚回應，「不能把民眾黨的支持視作理所當然，那我們共同的目標、理念，就是贏得年底的選舉。」柯文哲今赴花蓮替自家花蓮市長候選人戴于文掃街拜票。被問到昨天造勢是否釋放藍白合訊號，他說正確的講法不是藍白合，這觀念是錯了。民眾黨是有主體性的政黨，若藍白合那就合成一個政黨就好。柯文哲更說，普發兩萬這件事，可以看出藍綠齷齪的嘴臉，民進黨嘴巴說反對，但13名要選縣市長的立委不投票，怕傷選情，事後說在野黨強行表決。但他也不覺得國民黨普發兩萬是對的，要發錢要發多少，什麼時候發，怎麼發，配套措施是什麼也沒講，選舉到了就趕快，在他看來就是騙選票，掏空國家。柯文哲說，民眾黨還是有主體性，會堅持價值，但在不同階段、不同事情跟不同合作，今年在縣市長選舉既然跟國民黨事先有協議，就按照協議，但議員層級還是各選各的，縣市長層級黨主席黃國昌說新竹縣不在合作範圍，也不希望問題外溢到其他縣市，民眾黨還是講究制度，黃國昌的口號是說到做到，他是正直誠信，藍白還是在這原則秉持價值做該做的事，只是不同階段不同事件有不同合作對象。