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選前黃金週辦展 沈伯洋強調市民主義：讓市民成主角

盼有望入主市府 沈伯洋喊話市民：讓身在這城市感到光榮驕傲

1128大選前最後一個超級星期天，民進黨台北市長候選人沈伯洋有別於以往傳統選戰模式，舉辦「市民動起來城市行動展」活動，沿著忠孝東路規劃「快樂、自由、真實、美好、勇氣及溫暖」6大主題舞台。沈伯洋近（22）日表示整個活動參加人數突破10萬人，理應黃金周會有更大的舞台與造勢，又或是車掃，強調這座城市是先有市民才有市長，因此一直在討論要如何讓市民成為主角，就讓市民來掃街，最後再次感謝大家願意站出來，期盼自己有機會到市府，大家能想像身處在這洋流裡，身處在這城市裡，「你感到驕傲，你感到光榮」。沈伯洋今日晚間現身北平東路舞台，與支持者們闡述辦展理念，提及參與活動人數超過10萬人，人數比團隊預期多很多，對於支持者排隊領取飄帶感到不好意思，大家都辛苦了，理應黃金周會有更大的舞台與造勢找很多人來宣講，又或是舉辦車掃，但是自己從政見發表會以來就一直強調市民主義的重要，這座城市是先有市民才有市長，因此一直在討論要如何讓市民成為主角，就讓市民來掃街，自己再來台上總結。沈伯洋說明，舉辦城市行動展，用各式各樣的方式可以讓大家感覺到，台北每週都可以這麼有活力，雖然這只是一個選舉的過程，但是想要讓大家也感受到這一個城市的可能性，才決定在黃金週舉辦這樣的活動。沈伯洋說，本週六就是投票日了，自己從參選到投票共199天，說長不長、說短不短，一路走來就一直告訴大家，希望走正面的選舉，還能讓大家有參與感，因為有參與感是整個民主社會的基石，城市變好是大家一起共同來努力完成目標，每一個人在民主社會裡都變成是主角，每一個人的一個行動都像蝴蝶效應一樣，會影響到你身邊的人，會影響到政治人物，就像禮拜六大家投下的那一票，其實就是改變了認同，也改變了生活方式。沈伯洋坦言，用這樣的方式來打選戰，不認為在一開始就會取得巨大的成功，但這一路走過來，已經越來越多人認同這樣方式。洋流匯聚走到現在，本身帶動的就是台灣民主的程序，就是一直朝著某一個方向在前進，真正的洋流以黑潮為例，其實看起來是暗暗的，為什麼會暗？是因為其實很清澈內含光芒，會知道要往哪一個道路前進，才是對這個國家社會最好的方向，每個人都是洋流裡的星星，每一個人都能照亮身邊的人的那束光。最後沈伯洋說，希望在下週六之後有機會進入到市府，往後能夠有更多藝文活動，更多的藝術參與，更多的文化深耕，更多歷史回顧，然後有更多的照顧，讓這個城市的人永遠感受到悠閒，不會感受到孤單，想像身處在這洋流裡，身處在這城市裡，「你感到驕傲，你感到光榮」。