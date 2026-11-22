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第63屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，本屆主持人由香港男星柯煒林扛下大梁，但明明金馬獎是台灣舉辦的活動，為何可以從台灣眾多藝人中脫穎而出呢？有香港網友點出3大優勢，柯煒林過去出演了台灣電影《大濛》、《破浪男女》，也在台灣居住過一段時間，再加上他本人非常努力，因此能看到柯煒林站在台上，「完全不意外。」看著柯煒林能夠在金馬獎舞台上發光發熱，有網友發文詢問，「柯煒林是香港人，是如何練成國語，一個人做幾個小時的金馬頒獎典禮呢？」想知道柯煒林是如何在許多台灣人之間脫穎而出，站上台灣電影最大盛事的。為此有網友點出柯煒林的3大優點，先是指出他主演了台灣知名電影《大濛》、《破浪男女》，使得他在台灣待了很長一段時間，並且他平時也非常努力學習中文，「可以單獨做金馬獎主持，一點都不意外。」不只是主持金馬獎大事，柯煒林稍早也在開場表演舞台上演唱了陳奕迅的〈今天等我來〉，一邊唱著歌，大螢幕還出現了台下演員的入圍次數，讓與會的港星氣氛沸騰。