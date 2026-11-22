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全台雞蛋產地交易價每斤50元！批發價同步調漲

▲對於近期蛋價上揚，台北市蛋商公會表示，部分蛋雞正值換羽期，加上天氣逐漸轉涼，影響雞蛋生產情況。（圖／記者葉政勳攝 ）

蛋雞換羽、天氣轉涼影響產量！供應吃緊恐延續至農曆年前

▲受到蛋雞換羽、入冬天氣轉涼等因素影響，近期台灣雞蛋供應略顯吃緊。（圖／美聯社／達志影像）

市場白蛋一斤喊到57元！烘焙業者也嘆原料成本太貴

台灣雞蛋價格近期再度上漲！受到蛋雞換羽、入冬天氣轉涼等因素影響，近期國內雞蛋供應略顯吃緊，台北市蛋商公會上週宣布，雞蛋批發價每台斤調漲3元，從47元漲至50元，距離2023年缺蛋潮期間每台斤55元的價格僅差5元。如今漲勢也反映在傳統市場零售端，有民眾發現普通白蛋一斤竟要57元，忍不住上網抱怨，直呼比疫情前還誇張。蛋商公會則表示，近期雞蛋產量稍顯不足，供應吃緊情況恐持續一段時間，預估農曆年前都難以明顯改善。根據11月19日最新蛋價行情，北部、彰化、南投、嘉南及高屏等地的雞蛋產地交易行情，均為每台斤50元；台北及台中雞蛋批發價同樣為50元，大運輸價則為43.5元；台南產地批發價及大運輸價均為45元。其中，產地交易行情已包含運費、耗損等每台斤約3元的費用。台北市蛋商公會上週一宣布調漲雞蛋價格，每台斤批發價從47元提高至50元，等於一籠20台斤的雞蛋，批發價格已達1000元。若與2023年缺蛋期間每台斤55元的批發價相比，目前僅差5元，也讓市場關注蛋價是否還會進一步攀升。對於近期蛋價上揚，台北市蛋商公會表示，部分蛋雞正值換羽期，加上天氣逐漸轉涼，影響雞蛋生產情況；另一方面，隨著氣溫下降，市場雞蛋需求增加，供需因此趨於緊繃。公會預估，短期內雞蛋供應仍可能偏緊，甚至到農曆年前都不容易恢復正常，後續價格走勢仍須觀察產量及市場需求變化。蛋價上漲也讓消費者相當有感。一名網友今（22）日在PTT八卦板以「市場買蛋一斤要57塊啦」為題發文，表示自己到市場採買家庭食材，發現普通白蛋每台斤竟要57元，讓他驚呼「比疫情前還誇張」。原PO也透露，自己從事烘焙相關工作，但近期不只是雞蛋，就連奶油、牛奶及食用油等原料成本接連增加，但麵包售價只要稍微提高，就容易遭到顧客抱怨，令他十分無奈。貼文曝光後，引發不少民眾共鳴，紛紛留言表示「星期一才買50元」、「我昨天才52耶，漲好快」、「最近蛋漲有感」，也有人反映「這兩天全聯便宜的蛋還遇到缺貨」、「雞蛋缺貨大概兩週了，全聯好難買」。不過，也有網友認為，烘焙業者通常會以整箱方式採購雞蛋，不一定會直接受到傳統市場零售價影響。目前台北雞蛋批發價為每台斤50元，與網友反映的市場零售價57元相差7元，但兩者屬於不同交易環節，實際零售價格仍會受到通路、進貨成本及店家定價影響。隨著年底氣溫下降，加上蛋雞換羽造成供應壓力，後續雞蛋價格是否持續上揚，仍有待觀察。