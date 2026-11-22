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▲福士蒼汰跌倒，看不出來是故意的還是真的跌。（圖／翻攝自金馬影展YouTube）

謝盈萱與日本男神福士蒼汰今（22）晚擔任金馬獎頒獎嘉賓，兩人負責頒發「最佳新演員」與「最佳動作設計」兩項大獎。謝盈萱還自薦當日文翻譯，並說福士蒼汰覺得她非常專業，把大家逗樂，不過隨後兩人玩起武打，福士蒼汰飛踢突然滑倒跌坐在地，雖最後用一個鯉魚打挺帥氣收場，但也讓大家擔心起他是真跌還是故意製造話題。一登台，謝盈萱便巧妙結合自己的作品哏，拿出一副眼鏡戴上，一本正經地幽默表示：「我在《狂妄警探》裡飾演一位畫龍點睛的翻譯，今天我也要成為大家畫龍點睛的翻譯！」架勢十足的模樣立刻引發台下陣陣笑聲。隨後福士蒼汰用日文發表了一段談話，謝盈萱在旁聽完後，面不改色地「精準」翻譯道：「他說我非常的可靠！」神來一筆的簡短神翻譯當場讓全場笑翻。緊接著，謝盈萱也趁機替台灣影迷向福士蒼汰提問，好奇他與台灣演員合作的感想如何。福士蒼汰隨即以日文真誠分享心情，化身專業翻譯官的謝盈萱則流暢轉述：「他說感受到滿滿的熱情，還有演技大爆發，大家都厲害到不行！也希望未來能跟更多優秀的演員合作。」謝盈萱向所有電影人喊話：「我們都知道，無論資歷新舊，大家一起加油！」最後謝盈萱也隨即切入正題，正式揭曉「最佳新演員」與「最佳動作設計」的入圍名單，最佳新演員由馬來西亞演員Nandagopall MOHAN獲得。不過頒獎出現插曲，謝盈萱說自己最想演的是女打仔，和福士蒼汰在台上比劃，沒想到福士蒼汰飛踢，下秒突然跌坐在地，看不出是故意的還是真跌，隨後他用鯉魚打挺擺出帥氣Pose，化解尷尬。