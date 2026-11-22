我是廣告 請繼續往下閱讀

造勢台上罵「人渣」 蔣萬安代表團隊道歉

被問是否也道歉？賴士葆僅回「我尊重」

聽到林淑芬又折返 要求蘇巧慧也道歉

九合一選戰進入最後倒數，台北市長蔣萬安競選團隊政策總幹事、國民黨立委賴士葆21日在民眾黨造勢場合，批評民進黨台北市長候選人沈伯洋「人渣」，引發批評。蔣萬安今（22）日明確表示，不認同選舉造勢場合出現過度激烈言論，並代表團隊致歉；不過賴士葆下午被問到是否願意本人道歉時，僅回應「我尊重」，隨後轉身離開，並反批民進黨立委林淑芬也以「臭豎仔」形容在野黨，要求民進黨新北市長候選人蘇巧慧也應道歉。蔣萬安昨出席民眾黨在台北市政府前廣場舉辦的「民眾相挺、台灣必贏」造勢活動，賴士葆上台致詞時談及沈伯洋，脫口表示，「以現在來講的話，他就是人渣，對不對？」隨後又帶領台下支持者高喊「我們唾棄人渣好不好？」該言論迅速發酵，蔣萬安今受訪時則表示，「我不認同在選舉造勢的場合有過度激烈的言論，在這裡我要代表團隊表達歉意。」不過，賴士葆今下午受訪時，被問到如何看待蔣萬安代團隊致歉？他只簡短回應「我尊重，好不好」。他接著表示，他之所以批評沈伯洋，是因看到媒體報導沈伯洋13年前曾在廣播節目談到自身成長背景時提及「一定講謊話、一定要隱藏，才能夠不被抓去關」等內容，認為這樣的說法「非常不妥」，甚至會對下一代造成不良影響。媒體隨後追問，賴士葆本人是否願意為「人渣」一詞道歉？他仍未正面回應，隨即轉身離開。不過，當媒體接著提到民進黨立委林淑芬近日也以「臭豎仔」批評在野黨時，賴士葆又折返回來受訪，反問若要用同一套標準檢視政治人物言論，那麼蘇巧慧也應替林淑芬道歉。賴士葆還進一步提到，沈伯洋過去疑也曾使用「弱智」一詞批評國民黨，認為這種說法對在野陣營的傷害更大，也涉及對弱勢族群不尊重。他認為，如果每一句話都要逐一追究，「根本追究不完」，不能變成「他可以追究我們，我們不能追究他們」。