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▲《沙央》的馬來西亞印度裔演員Nandagopall Mohan獲得金馬新人。（圖／NOWNEWS攝影中心）

馬來西亞演員南達古博爾（Nandagopall Mohan）以湯湘竹執導的電影《沙央》獲得第63屆金馬獎最佳新演員，打敗了呼聲極高的《陽光女子合唱團》何曼希，不少人好奇《沙央》在演什麼，南達古博爾是誰？而《沙央》在馬來語裡的意思是「愛」與「疼惜」，南達古博爾飾演印度裔聾人少年「阿杰」，他也是這個角色第一位試鏡者。《沙央》以馬來西亞東海岸為背景，描寫愛跳舞的印度裔少年阿杰、熱愛泰拳的馬來女孩米娜，以及嚮往海洋、愛打醒獅鼓的華裔女孩珊珊，三個來自不同族群家庭的聾人青少年的成長故事，片名在馬來語是愛與疼惜的意思。本片由葉如芬、王禮霖監製，湯湘竹的女兒湯詠絮飾演珊珊。湯湘竹2000年隨《夏日的麼麼茶》劇組第一次到馬來西亞，被當地多元族群與信仰交融的生活吸引，之後多次往返並著手寫劇本；劇本打磨超過14年，2022年獲第44屆優良電影劇本特優獎。他受訪說，好的對白非常難寫，本業做錄音讓他更能體會情境與大自然的聲音如何承載情感，這也是選擇以聾人為主角的契機之一。湯湘竹原本設定阿杰約20歲、有印度古典舞基礎，Nandagopall MOHAN沒學過舞，試鏡時用5分鐘跳出自己人生的舞，讓湯湘竹愣住，湯湘竹說他「可以用身體說話」，他也是這個角色的第一位試鏡者。為了角色，他學手語、實地拜訪抽動症患者，減重6公斤、接髮燙捲並曬黑；片中「鯨鯊之舞」一場，他花了數月練舞。