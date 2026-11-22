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一年一度的運動盛事「2026 Mother Marathon 北港媽祖盃全國馬拉松」今（21）日盛大登場，吸引來自全台各地近萬名跑者齊聚北港，以「為愛而跑・讓愛抵達」為主題，共同迎接這場結合運動、媽祖信仰與地方文化的馬拉松盛會。今年不僅迎來全新會場與賽道路線，更吸引多位實力堅強的馬拉松好手參與，包括2026渣打馬拉松42K冠軍洪偉齊、2026田中馬拉松21K冠軍趙宥瑞，以及來自海外的跑者同場競技。其中一名外籍女選手在42K全程馬拉松中表現出色，勇奪女子組總排名第二名，為今年賽事增添精彩亮點。今年北港媽祖盃吸引眾多實力選手共襄盛舉，2026渣打馬拉松42K奪冠的洪偉齊，以及2026田中馬拉松21K冠軍趙宥瑞，皆參與本屆賽事，並分別勇奪21K的男子組總排名第一和第二。兩位選手在國內馬拉松賽場上展現的優異實力，也為北港媽祖盃增添專業性的看點。除了國內好手，今年亦有外籍跑者參與挑戰，其中一名芬蘭籍女選手在42K全程馬拉松中展現穩定的配速與耐力，最終勇奪女子組總排名第二名。不同背景的跑者齊聚雲林，在同一條賽道上交流切磋，也展現馬拉松運動跨越國界的魅力從42K全程馬拉松的耐力考驗、21K半程馬拉松的速度挑戰，到10K挑戰組及5K休閒組，每一位跑者都以自己的節奏迎向終點。有人為突破個人最佳成績而來，有人挑戰人生第一場馬拉松，也有人與親友相約參賽，讓賽道上不只有速度的競逐，更有無數關於堅持、勇氣與突破自我的故事。今年賽事最大突破之一，便是全新規劃的賽道路線。賽事從北港牛墟主會場出發，首度延伸至水林、口湖等鄉鎮，串聯164縣道、成龍濕地及椬梧滯洪池周邊景觀，讓跑者在挑戰速度與耐力的同時，也能欣賞雲林西南沿線獨特的田園風光、濕地生態與地方聚落。全新賽道以「從北港出發，奔向雲林最美的風景，再回到媽祖的懷抱」為概念，讓每一位跑者不只是完成一場比賽，更能透過奔跑深入認識雲林。沿途補給也融入在地特色，包括水林地瓜和口湖烏魚子讓選手在長距離挑戰中補充能量，也品嚐雲林在地風味。除了選手的精彩表現，今年另一大焦點，就是藝人暨運動好手小豬—黃沐妍產後再次回到北港媽祖盃。多年來持續參與賽事的小豬，與北港累積深厚情感，今年成為母親後，以全新的人生身分重返熟悉的賽道。從過去熱愛挑戰自我的跑者，到如今肩負母親身分再次出發，對小豬而言，這場馬拉松不僅是運動挑戰，更象徵人生新階段的開始。她以實際行動展現對跑步的熱愛，也呼應北港媽祖盃「為愛而跑・讓愛抵達」的精神，鼓勵更多跑者帶著心中的愛與信念，勇敢迎接每一個挑戰。北港媽祖盃多年來持續將媽祖信仰文化融入運動賽事，起跑前的「鑽轎底祈福」儀式，讓跑者帶著媽祖的祝福踏上賽道；也為自己、家人及心中重要的人送上祝福。今年全新賽道也調整了最後的完賽動線，跑者一改過往背對北港朝天宮前進的方向，轉為面向朝天宮、朝著媽祖奔跑，並踏上位於朝天宮前、終點線之前的600公尺經典紅毯大道。在沿途民眾的歡呼與掌聲中，迎接屬於自己的完賽榮耀，讓每一次衝線都充滿感動。賽事會場也延續歷年深受跑者喜愛的20公尺紅包牆，集結超過4,000份驚喜好禮，搭配智慧運動手錶、台北至大阪雙人來回機票及一兩重金媽祖等舞台抽獎獎項，讓跑者在完成挑戰後，也能將滿滿祝福與好運帶回家。北港媽祖盃不僅是追求速度與成績的競技舞台，更是一場凝聚各地跑者熱情的運動盛會。從國內馬拉松冠軍好手、遠道而來的外籍選手，到首次挑戰長跑的民眾，每一位跑者都在賽道上展現不同的生命故事與運動精神。透過全新賽道串聯北港、水林與口湖，賽事也讓更多人走進雲林，感受在地信仰文化、自然景觀與人情溫度。從清晨鳴槍起跑，到跑者們陸續跨越終點線，2026 Mother Marathon 北港媽祖盃再次以運動凝聚人心，讓每一份努力都被看見，每一次堅持都值得喝采。