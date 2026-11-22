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金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，稍早典禮出現大驚喜，好萊塢影星千黛亞（Zendaya）、「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）突然透過影片現身，介紹曾經在《沙丘》合作的張震頒獎，讓網友大感驚奇。張震以執委會主席身分頒發最佳改編劇本，沒想到，在他出場前，大銀幕突然播放好萊塢科幻大片《沙丘》的片段，接著出現該片演員千黛亞、傑森摩莫亞，兩人親自錄製兩段影片介紹好友張震出場，張震現身後也感謝千黛亞、傑森摩莫亞。不少網友看到該片段紛紛表示：「台灣包容性大，典禮格局大，哇！是沙丘」、「竟然請到千黛亞和水行俠」、「超大咖金馬嘉賓！」張震在2021年上映的好萊塢大片《沙丘》中飾演亞崔迪家族的御醫「尤因醫生」（Dr. Wellington Yueh，部分譯為岳醫生），該角色受到亞崔迪家族信賴，具備醫療與心理觀察能力，也是具悲劇色彩與戲劇張力的關鍵角色，張震在片中和奧斯卡伊塞克（飾演雷托亞崔迪公爵）以及「甜茶」提摩西夏勒梅（飾演保羅亞崔迪）有對手戲。