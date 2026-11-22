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第63屆金馬獎今（22）日晚間揭曉最佳男配角，江𤒹生（AK）憑《我們不是什麼》抱回獎座，爸媽也到場見證。他上台領獎時哽咽向爸媽道謝，到了後台更直言，得獎後最想做的事就是找到他們、給他們一個擁抱。他笑說，原以為爸媽坐在二樓，找了半天卻沒看到人；由於隔天一早就得飛回香港排練演唱會，只能等回去再和家人慢慢慶祝。江𤒹生上台領獎時哽咽向到場的爸媽道謝，也感謝金馬獎給他這份肯定。他坦言自己演戲經驗還不多，能在這個階段拿獎，對他是很大的鼓勵。他也特別謝謝《我們不是什麼》劇組，以及從一開始就想找他演「會仔」的導演。到了後台，被問到得獎後最想做什麼，他說想先找到爸媽、抱抱他們，「我以為他們在二樓，就一直在找，結果找不到。」由於隔天一早就要飛回香港排練演唱會，他打算回去再和家人慢慢慶祝。回想接拍《我們不是什麼》的過程，江𤒹生透露，最難的一關其實是讓公司答應。因為他是偶像團體出身，公司對接演不同類型的作品難免有顧慮，他也感謝公司最後點頭。談到下一步，他笑說自己滿幽默，很想挑戰喜劇；如果有機會來台拍戲，希望能和12年前在韓國一起受訓的隊友邵子恒再合作，也點名想和舒淇導演合作。