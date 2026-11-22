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第63屆金馬獎今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，本屆「最佳女配角獎」由《陽光女子合唱團》翁倩玉拿下，這也是她人生中第二座金馬獎，一上台時她就表示，沒想到自己可以時隔54年再次回到舞台，讓導演林孝謙坐在台下哭慘了。翁倩玉本次靠著《陽光女子合唱團》睽違54年再次獲得金馬獎，她上台致詞時感謝身邊所有人，同時也為了片中「玉英奶奶」角色成為大家依靠一事感到幸福。接著翁倩玉也感謝身邊所有人教自己中文，因為她在日本發展多年，有時候中文發音會怪怪的，「感謝姐妹們教我怎麼講。」最後，翁倩玉邀請台下所有人勇於表達愛，「謝謝爸爸媽媽，你在天上看我吧。謝謝你，謝謝大家。大家也不要忘記跟你最重要的人說，我愛你。請不要錯過那個機會，因為我們是活在今天，昨天是歷史，明天是將來，今天是最重要。」《陽光女子合唱團》翻拍自2010年韓國電影《美麗的聲音》，2025年12月31日上映，台灣票房突破7億元，描述一群因不同原因入獄的女受刑人在獄中組成合唱團、互相扶持。翁倩玉飾演因殺夫入獄的玉英，擔任合唱團指揮。