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蕭美琴變裝體驗領飄帶 最後只有貼紙一枚

公民激發創意助攻 蕭美琴讚：這城市最令人感動的故事

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（22）日在選前黃金週舉辦城市行動展，最後在競總前搭舞台與大家分享辦展初衷，並邀請蕭美琴到場致詞，蕭美琴說，自己並沒有準備亢奮的政治演說，而是想分享身邊的故事，提及自己曾變裝領取飄帶，限量40條但自己排在第46位，結果大家鳥獸散後，就去跟發飄帶的人說「謝謝你們支持沈伯洋」，被認出來後獲贈一枚「勇氣的讚歌」貼紙，提及此次選舉許多公民發揮創意，用各種不同的方式展現對城市進步的盼望與願景，「各位小水滴們，你們都是這城市最感動人的故事，你們就是良善的力量」。蕭美琴先是提到，前幾天去桃園幫黃世杰加油，其中有個小男生跟她比出愛心，她也用愛心回應，結果媽媽跟小男生說「那個女生是副總統」，小男生則說「我以為他是工作人員」，這故事想說的是，有時候不一定要以副總統的視角來看事情，副總統也可以用很多不一樣的視角來體會大家的感受。蕭美琴也分享另群女生的故事，過去幾天都是很嚴肅的新聞，自己整天都在關注深圳APEC高峰會議大國間的角力，但演算法突然就跳出一個訊息，說晚上要在捷運站發送貓飄帶，限量40條，自己那時候就跟團隊說要出發，想要體會領飄帶的樣子，自己大概是排第46位，但沒有放棄，而且後面又來了很多人。蕭美琴說，雖然自己是第46個，但後面還那麼多人，搞不好還真的會領到，結果到第40位，果然就來通知飄帶沒有了，當大家鳥獸散的時候，自己還是沒有放棄，最後戴著口罩跟帽子，默默跟那群女生說「謝謝你們支持沈伯洋」，被認出來之後獲贈一枚「勇氣的讚歌」貼紙。蕭美琴表示，分享這兩個小水滴的故事，是要強調這次選舉覺得最難能可貴、最感動的是，激發出許多公民的創意，不同的方式、不同的創意，有用藝術、用設計，有的做飄帶，有的做貼紙，用各種不同的方式在展現對城市進步盼望跟願景，可以說是全球獨一無二。蕭美琴提到，自己平時在做外交行銷台灣，其實最好的行銷就是感人的故事，各位小水滴們就是這個城市最令人感動的故事，「其實你們都是這個城市最感動人的故事，你們就是良善的力量，就是台灣在世界上最美好的力量」。蕭美琴說，很多人到別的國家，例如很有歷史的城市，但是可能少一點快樂；有些城市有華麗的高樓大廈，但卻少了一點自由；自己之前住在紐約在那邊唸書，紐約是充滿活力而多元的城市，但卻少了一點人性的溫暖。然而大家何其有幸，生活在今天的台灣。蕭美琴表示，選前倒數最後一個禮拜，再次說明城市行動展的六大主軸，「快樂、自由、真實、美好、勇氣及溫暖」，這是大家共同的願景，最後喊話支持者，讓大家一起匯集最溫柔、最堅韌的力量，雕塑出想要看到的城市，「一起加油，謝謝所有的小水滴！」