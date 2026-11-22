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李四川：若違反《選罷法》就依法辦理

蘇巧慧：是在描述當時狀況 沒有提任何數據

選戰倒數6天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前赴台中助選時談及「一開始出來的時候都不被看好」，遭質疑是否在民調封關期間觸及相關內容？國民黨候選人李四川今（22）日更狠酸，「所有的法令好像對蘇家都沒有用」，若有違反《公職人員選舉罷免法》或其他法令，就應依法辦理。對此，蘇巧慧下午則回應，她當時只是描述過去參選初期的情況，「完全沒有提到任何選況的數據」，認為是完全不同的事情。李四川今上午在永和車隊掃街前接受媒體聯訪，被問及蘇巧慧日前赴台中替民進黨台中市長候選人何欣純站台時，發言是否可能踩到民調封關期的法律紅線？他表示，「我一直認為所有的法令好像對蘇家都沒有用。」台灣是民主法治社會，如果蘇巧慧確實違反《選罷法》或其他相關法令，就應按照法律規定辦理。依《選罷法》規定，投票日前10日起至投票時間截止前，不得發布、評論或引述有關候選人或選舉的民意調查資料。不過蘇巧慧下午在新店出席「慧聚繁星新店親子劇團」活動前，也被問及此事，她表示，如果大家把當天發言全文看完，就會知道她講的是「我們一開始出來的時候都不被看好」，只是在描述當初投入選舉時的狀況，「完全沒有提到任何選況的數據」，因此與發布、評論或引述民調是不同的事情。蘇巧慧並表示，她仍會堅持「正面陽光的選戰」，不會隨著負面情緒起舞，接下來6天會繼續「快樂的、認真的講政策、講願景」，把最後一哩路走完。