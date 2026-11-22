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第63屆金馬獎今晚（22日）在台北流行音樂中心登場，9m88以電影《雙囍》主題曲〈輕輕放下〉入圍「最佳原創電影歌曲」，稍早她登台演唱入圍歌曲，身穿一襲奶油色長禮服、側邊開高衩十分火辣，完美聲線讓全場聽得如癡如醉，網友們紛紛誇讚：「好穩啊88」、「聽9m88唱歌好像在聽故事，《雙囍》電影主題曲只有她能唱」、「9m88 今晚太美也太會唱了吧。」9m88演唱入圍歌曲〈輕輕放下〉，身為實力派歌手的她，零失誤演出讓眾人狂讚，網友紛紛表示：「超好聽！」、「88很穩」、「今天妝髮好美」、「穩爆」、「超好聽，這首不好唱88好穩」、「《雙囍》電影主題曲《輕輕放下》只有她能唱。」值得一提的是，9m88以一襲奶油色布幔禮服亮相，側邊開高衩隱約露出美腿，造型十分性感。9m88第二度入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，今晚將對上A-Lin、林孝謙、李方睿〈幸福在歌唱〉／陳霆義、冬誠樟、馮之行〈世界好壞〉／落日飛車、曾國宏〈Stop Running〉／片山涼太、洪佩瑜、葛大為〈一去不返〉獎項競爭十分激烈。除了角逐獎項，並擔任典禮表演嘉賓現場獻唱〈輕輕放下〉，9m88同時參演《雙囍》與《女孩》等片，不過在最佳女主角獎項方面未能入圍，被視為本屆遺珠之一。