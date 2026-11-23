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▲雙溪高中競技舞龍隊成立近10年，已陸續培養選手升上國體大、臺體大及臺南大學，今年更有3人進入臺體大。（圖／全國民俗匯演賽提供）

▲嘉義東吳高職將官將首、什家將彩繪融入鼓術演出，以94.67分成為南區預賽亮點。（圖／全國民俗匯演賽提供）

115年「全國民俗運動匯演賽」南、北區預賽22日持續在臺南大學、淡江大學登場。北區最大亮點來自成軍不到1個月的「新北市兆旭藝術工作坊」，全隊僅14人，卻同時挑戰舞龍、醒獅與臺灣獅，3個項目全部拿下特優晉級全國決賽；南區則有嘉義東吳高職將傳統將堂彩繪融入鼓術演出，以94.67分成為全場焦點。兆旭藝術工作坊直到10月底才正式成軍，14名國、高中男女隊員利用假日集中訓練，卻必須同時兼顧舞龍與舞獅。在高密度訓練下，隊伍今天仍於舞龍、醒獅及臺灣獅3項比賽全部拿下特優，取得兩週後全國決賽門票。教練鄭兆言擁有國立體大、臺灣體大雙碩士學位，並具備跆拳道、武術與龍獅專長。她表示，未來除了龍獅技藝，也希望依照隊員資質加入拳腳、棍棒與兵器訓練，「多一點專長總是有用。」兆旭工作坊先前還曾赴新加坡移地訓練，隊員表現獲當地「勁安龍獅體育協會」肯定，目前使用的舞龍器材也是由對方贊助。鄭兆言希望，未來除了比賽，也能爭取更多演出機會，最終走向國際舞台。同樣來自新北市的雙溪高中，則在U15競速舞龍男女混合組拿下86分甲等，同樣晉級全國賽。雙溪高中位於東北角偏鄉，全校6個年級僅300多名學生，但競技舞龍隊自2017年成立至今，已逐步建立穩定培訓成果。近年陸續有隊員升上國立體大、臺灣體大及臺南大學相關科系，今年更有3人進入臺灣體大；上月代表新北參加全民運，也拿下2銀3銅。對偏鄉學校而言，舞龍不只是一項比賽項目，也逐漸成為學生發展專長與升學的另一條路。南區預賽則有「台客獅」、舞龍、醒獅、鼓術運動與武陣等項目登場。其中嘉義市東吳高職參加社區共融U18組鼓術運動，全隊臉上畫上官將首與什家將風格彩繪，再搭配鼓隊演出，以94.67分拿下亮眼成績。東吳高職表演藝術科主任周宜瑩表示，學校組隊已有7、8年，長期與地方將堂合作，因此這次特別由面師替每名隊員完成臉譜彩繪，讓傳統陣頭文化與鼓術競賽結合。去年在臺灣獅瑞獸混合組完成4連霸的嘉義縣柳溝國小，今年則嘗試把藝術創作融入演出。學校將原本大佛與孫悟空角色使用的傳統面具改成臉部彩繪，不只讓表情更自然，也降低面具造成的視線死角。教練吳登興表示，彩繪除了增加藝術性，也能讓選手更精準判斷動作與空間，提高演出安全。柳溝國小全校僅108名學生，校本部82人中就有19人加入獅隊，接近四分之一。雖然今年因高年級主力畢業、改由中年級接班，最終未能晉級決賽，但仍持續透過醒獅把文化傳承留在校園。扯鈴方面，臺北市建安國小王妍臻在U12女子組單人繞腳競速完成228次，明顯領先其他選手，以特優成績取得決賽資格。她去年曾在全國賽創下1分鐘265次並奪冠，今年預賽雖未全力衝擊個人最佳，仍展現明顯速度優勢。