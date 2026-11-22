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國父紀念館站變身味全龍應援站！嗶卡聲也有專屬音效

▲北捷國父紀念館站5號出口即日起至11月24日設置打卡牆，再透過客製化悠遊卡機製作專屬票卡，留下封王紀念。（圖／台北捷運）

李多慧體驗封王遊行！直呼還想再搭一次雙層公車

▲啦啦隊女神李多慧也首度體驗味全龍封王遊行，並在Threads分享參加活動的感受。（圖／Threads＠LeeDahye）

味全龍勇奪2026年中華職棒年度總冠軍，今（22）日盛大舉辦「2026味全龍封王遊行」，以「龍耀台北」為主題，邀請球員、教練團與球迷一同分享奪冠喜悅。除了遊行現場熱鬧非凡，台北捷運也推出限定應援彩蛋，在國父紀念館站播放味全龍應援曲，部分進站閘門的嗶卡聲更換成球隊專屬音效，讓球迷從進站開始就能感受封王氣氛。味全龍今年奪下總冠軍，封王遊行於11月22日登場，台北捷運也特別配合活動，在國父紀念館站推出限定應援安排。根據北捷公告，當日下午1時至5時，車站內播放味全龍應援曲，部分進站閘門的悠遊卡感應音效也換上味全龍限定版本。此外，國父紀念館站5號出口即日起至11月24日設置打卡牆，球迷可以和龍將合影，挑選喜歡的照片，再透過客製化悠遊卡機製作專屬票卡，留下封王紀念。除了球迷熱情參與，啦啦隊女神李多慧也首度體驗味全龍封王遊行，並在Threads分享參加活動的感受。她開心表示：「來台灣後第一次有這樣的體驗耶！好好玩喔……公車我還想再搭一次啦」，看得出來對這次遊行留下深刻印象。從球員、啦啦隊到球迷，大家一同參與封王盛事，台北捷運也透過限定音效與應援曲，讓城市交通空間充滿冠軍氣氛。