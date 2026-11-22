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▲跟進台灣！南韓喊18年來首動用「股市穩定基金」（圖／路透社／達志影像）

全球AI股賣壓延燒，亞洲股市接連重挫。繼台灣祭出限空令、國安基金第10度授權護盤後，南韓財政部22日也宣布，如果股市情況繼續惡化，將立即動用「證券市場穩定基金」救市。韓媒指出，這若成真，將是南韓自2008年全球金融海嘯以來，18年來首度實際動用這筆基金。南韓副總理兼財政部長李炯日22日召開緊急經濟會議，與韓國央行總裁等財經官員評估市場波動，以及美股重挫可能帶來的衝擊。財政部會後發表聲明表示，「必要措施的準備工作將立即展開，以便證券市場穩定基金能依據市況馬上啟動」。其他措施還包括，上市公司每日股票回購上限暫時放寬3個月，並密切監控槓桿投資與融資追繳，同時加強查緝非法放空。南韓這次緊急出手，主要是因為股市跌勢太過猛烈。KOSPI指數20日大跌5.2%，收在4869.96點，創下約10個月來最低收盤。南韓政府點名，AI產業獲利能力與資金來源的不確定性，加上美國那斯達克指數20日重挫5.28%，華爾街AI股遭大量拋售，都讓市場憂心進一步修正，甚至擔心23日開盤出現「黑色星期一」。事實上，這已經是南韓兩週內第二度推出救市措施。11月6日美國期中選舉後，KOSPI指數開盤不久就暴跌超過8%，跌破5000點大關，觸發一級熔斷，全市場暫停交易20分鐘。這是韓股今年第11次熔斷，也是史上第17次。今年7月底時，KOSPI用來暫停程式交易的「側車機制」更已觸發43次，遠遠超過2008年金融海嘯時的26次。南韓的股市穩定基金和台灣國安基金有什麼不同？最大的差別在於資金來源。南韓的穩定基金由金融主管機關向證券公司、銀行、保險公司、上市公司等募資組成，股市暴跌時用來買進股票。以2008年為例，南韓由韓國交易所、韓國預託結算院、證券業協會等機構共出資5150億韓元，從2008年11月21日起分5個月投入市場。2020年新冠疫情爆發時，南韓也曾籌組10.7兆韓元的穩定基金，但後來市場資金充沛，最終並未實際動用。相較之下，台灣國安基金由政府依法設立，可動用資金最高5000億元，護盤時多半鎖定台積電、鴻海、聯發科等大型權值股。國安基金在11月6日決議第10度授權護盤，當天台股重挫1873點，創史上第四大單日跌點。不過，市場對後市仍不樂觀。韓亞證券分析師李在萬就指出，若KOSPI的股價淨值比回落至去年8月的0.94倍，指數可能進一步下探至4300點左右。KOSPI上半年曾暴漲一倍，如今已從6月高點回落超過40%，南韓政府能否穩住市場信心，備受關注。