我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周鴻宇以1小時08分43秒拿下男子半程馬拉松冠軍，接下來將備戰臺北馬拉松，目標挑戰全馬2小時20分。（圖／主辦單位提供）

▲張芷瑄在今年首創的「女神先行」組跑出1小時21分43秒，拿下女子半馬冠軍。（圖／主辦單位提供）

「2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松」今（22）日清晨在凱達格蘭大道登場，今年賽事首度升級至21公里半程馬拉松，並取得AIMS國際認證，吸引超過萬名跑者參與。競賽組方面，周鴻宇以1小時08分43秒拿下男子半馬冠軍，張芷瑄則在「女神先行」組跑出1小時21分43秒封后。男子半馬由台師大出身的周鴻宇與曾廷瑋包辦前兩名，周鴻宇最終以1小時08分43秒率先抵達終點，曾廷瑋則僅以9秒之差居次。周鴻宇透露，曾廷瑋約在18公里處出現體力下滑，他稍微放慢節奏陪著昔日隊友跑向終點。對於自身狀態，他表示近期訓練重點已轉向全程馬拉松，雖然速度略有下降，但續航能力明顯提升。「這場半馬跑起來感覺很舒服。」周鴻宇表示，接下來最重要目標是臺北馬拉松，希望全馬成績能朝2小時20分邁進。今年NS RUN另一大特色，是在10公里與21公里首度設置「女神先行」組，女性跑者比一般組提前10分鐘出發。其中21公里共有1038名女性參賽，10公里則有923人響應。張芷瑄最終以1小時21分43秒拿下半馬女子冠軍，曹麗則以41分51秒奪得10公里女子組第1。男子10公里方面，黃華凡以32分57秒封王。他表示，低溫對長跑選手通常有利，但逆風路段體感更冷，接下來將持續以賽代訓，備戰臺北馬拉松。今年NS RUN賽事距離涵蓋21公里半馬、10公里以及3公里家庭共跑，並首度取得AIMS認證。除了競速組別，主辦單位也設置3公里健跑與健走組，讓親子、長輩都能參與，希望降低路跑門檻。今年也邀請新店雙峰國小及宜蘭南澳國小共60名學童參加3公里路跑，讓偏鄉孩童體驗大型路跑活動。賽事也加入公益元素，主辦單位向宜蘭縣大同鄉南山村採購1000顆高麗菜，並在現場設攤提供跑者自由響應樂捐，所得全數回饋當地。此外，活動也捐贈30萬元給臺灣原住民洄瀾協會，用於支持偏鄉孩童教育與成長。賽道安全方面，今年另培訓10名配速員及3名具緊急救護能力的EMT跑者，在比賽過程中協助選手掌握節奏及處理突發狀況。