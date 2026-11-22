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能夠成就一部好作品，導演是無比重要的存在，第63屆金馬獎今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，最佳導演獎由《雙囍》許承傑獲得，不過他一上台並沒有急著致詞，一開口就說，「我等一下可以跟他們（李安、奉俊昊）自拍嗎？」《雙囍》本次是許承傑繼《孤味》之後，第二部執導的長片，他一上台先笑笑地說，「呃，我等下可以跟他們自拍嗎？」因為頒獎者是超知名國際導演李安、奉俊昊，完全不想錯過這個天大的機會。許承傑致詞時，聊到另一半曾經來到片場探班，結果回家後問自己，「『你好像就皺著眉頭，然後一直喊卡，然後也不是你喊，你到底在做什麼？』導演就是這樣的一個工作，它是一個非常簡單也很痛苦的工作。因為我們無時無刻都在做決定，所以我要謝謝雙喜的每一個人，是你們把最專業的選項交給我，我才可以很有信心的做出每一個決定。」最後他提到《雙囍》片中的結婚紀念日的11月22日（今日），「而我的結婚紀念日是11月23日，就是明天。老婆愛你，謝謝，謝謝金馬獎，謝謝電影，謝謝台灣，謝謝。」許承傑畢業於清華大學系統工程。2020年執導首部劇情長片《孤味》，由陳淑芳主演，入圍第57屆金馬獎6項，陳淑芳獲最佳女主角；許承傑當屆入圍最佳新導演。《雙囍》劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮。