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本屆金馬獎今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，最佳女主角獎由《第四幕》袁澧林獲得，她在片中飾演素人演員，同時還要演繹舞台劇女角的表現，一人分飾兩角展現了精湛的演技，她一上台先是請現場不要再倒數計時，開心地說：「我得金馬獎了！」但因為太激動看起來有些換氣過度，被頒獎人劉嘉玲給關愛了。袁澧林一上台先抱怨現場有倒數計時，「那就不要顯示了，我拿影后了啦。」接著感謝了自己的身邊的所有人，以及選擇了自己的導演，「謝謝謝謝你為我寫了哈娜這個美麗卻堅強，又堅強的角色，在所有人都發覺我只可以當小綿羊的同時，你決意要發掘我當大灰狼的一面，非常感謝你。」接著她哭著感謝已經離開世界的前經紀人，「在我還不確定我真的擁有才華的時候，就篤定的相信我，我希望今天有讓你驕傲。」最後她致謝現在的經紀人，「我都要你陪我來金馬，謝謝你教導我，重新成為一個善良一個美麗一個強大的人，我希望華語世界可以有更多堅強前衛，細膩的女性形象可以出現在觀眾面前，重新成為一個善良一個美麗一個強大的人，讓我們不同的面貌都可以呈現給大家，我知道今天拿了這個獎並不代表什麼，明天就會重新開始，我希望自己可以保持冒險的心，繼續努力，繼續開拓我的表演光譜，最後我想要對觀眾說，請給我們一個機會，其實我們這一代的演員真的非常努力，我們也挺努力，也讀大一面了，只要大家走進戲院，我們就有繼續發光發亮的可能，最後最後，第四幕火熱上影中，希望大家會支援，謝謝金馬。」香港演員袁澧林以《第四幕》入圍第63屆金馬獎最佳女主角，在片中飾演素人演員「漢娜」。《第四幕》講述過氣舞台劇導演歐文（馮德倫飾）決定自編自導自演新作，在徵選中遇見素人漢娜，漢娜因此成為舞台劇女主角，兩人走進彼此的生活。袁澧林在片中不只演角色本身，還要演出角色在舞台劇中的表演，以及在兩者之間切換的情緒。袁澧林1993年出生於香港，大學時期兼職模特兒，演出樂團Dear Jane的MV後受到注意。2022年她在林森執導的《窄路微塵》飾演單親媽媽Candy，由男主角張繼聰推薦試鏡，以這個角色入圍第59屆金馬獎最佳女主角與第41屆香港電影金像獎最佳女主角。其他電影作品有《闔家辣》、《過時·過節》、《但願人長久》。