我是廣告 請繼續往下閱讀

第63屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心舉行，翁倩玉憑《陽光女子合唱團》拿下最佳女配角，相隔54年再度抱回金馬獎座。她戴著亡母留下的項鍊和頭飾上台領獎，談起媽媽時感性落淚。被問到是否覺得媽媽也在保佑她，翁倩玉在後台說：「媽媽在這邊，我感得到。她在這樣子摸我的頭。」翁倩玉說，拍完《陽光女子合唱團》後，更明白能陪在母親身邊的時間有限，只要有機會就盡量回去看她。她曾帶著卡拉OK到病房，認真、大聲地唱，替媽媽開了一場專屬演唱會。她回憶，媽媽聽得見，眼神就像真的在看她演出，最後雖然沒發出聲音，還是說了一句「好」。這是她覺得自己為媽媽做過最孝順的一件事。翁倩玉透露，這次相隔47年再演台灣電影，除了劇本打動她，角色也讓她有了新的挑戰：素顏、滿頭白髮，還不唱歌，只彈八小節鋼琴、擔任合唱團指揮。她笑說，片中的白髮全是她自己的頭髮，造型師拿小刷子從髮根一點一點刷白，光做頭髮就坐了1個半小時，臉卻只花了約30秒。導演林孝謙在台下得知她獲獎，忍不住痛哭。翁倩玉說，林孝謙也走過不少人生難關，回頭看那些經歷，很多情緒就會湧上來。她想鼓勵導演，也盼兩人能一起拍出更好的作品。至於還想不想回台拍戲，她笑問：「要不要找我呢？」接著直說，自己很想再回來挑戰新的角色。