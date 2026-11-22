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資深導演虞戡平獲頒第63屆金馬獎終身成就獎，典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心舉行，由馬志翔、鄭人碩擔任引言人並頒獎。虞戡平帶著大字版小抄上台，超過15分鐘的感言，從戒嚴年代的拍片往事，講到在原住民族部落生活近40年的經歷。他說到一半一度哽咽，最後把獎獻給所有電影人：「只要往前走，就會看到光。」虞戡平一開口先招呼大家坐下，笑說自己眼睛不好，手機上的字太小，才特地把感言寫在大張小抄上。談到走過50多年的電影生涯，他感謝恩師李行教他如何在感性的創作與理性的執行之間拿捏，也教他維護電影人的尊嚴、捍衛自己的權利。他也向相識逾半世紀、至今仍習慣喊「小妹」的張艾嘉致意，並謝謝李安當年在紐約給他的幫助。說起曾演出《搭錯車》的忘年之交孫越，他想起兩人以往最愛互相挖苦，感嘆：「少了一個鬥嘴的人。」回顧戒嚴時期，虞戡平感謝當年願意出資的投資人，直言在保守的環境下，肯讓這些作品開拍需要勇氣。他回憶《孽子》起初被禁，剪了20多刀才以限制級上映。拍完《兩個油漆匠》後，他也面臨要留在電影圈、還是走進部落的抉擇，最後想通了，兩條路都能用影像和聲音記錄社會，便選擇到部落，一待就是將近40年。虞戡平也提到，他盼原住民族能有更多自主發聲的空間，讓大家更了解生活在同一片土地上的不同族群和文化。說到近況，他自嘲身體有些「零件」要整修，已拜託張作驥接手一部拍了約30年的紀錄片後期，還笑說特地在金馬台上講，就是要「留你存證」，讓對方不能跑。