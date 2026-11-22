我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裴子齊受邀擔任第63屆金馬獎遞獎大使。（圖／裴子齊IG@xzjco_）

▲裴子齊2024年入選台北電影節「非常新人」，先前在話題劇集《欠妳的那場婚禮》飾演年輕版「王永貴」受到關注。（圖／幸星娛樂提供）

金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心舉行，國寶級女星翁倩玉睽違54年以《陽光女子合唱團》奪下女配角獎，上台前，畫面出現一位側臉帥氣的遞獎先生上前攙扶翁倩玉，引發看直播的網友關注其身分，原來他是曾經在夯劇《欠妳的那場婚禮》飾演「小永貴」的新生代演員裴子齊。翁倩玉今晚以一襲孔雀綠公主蓬袖禮服現身典禮，當頒獎人舒淇、邱澤揭曉最佳女配角獎時，得獎的翁倩玉緩步踏上舞台，看似禮服有些笨重，這時畫面突然出現一張帥氣臉龐，快步上前伸出手臂讓翁倩玉穩住腳步，雖然現身只有幾秒鐘，但引起網友好奇該男子的身分，「遞獎大使很快就衝下去想要扶翁倩玉上台，很機靈耶」、「這屆遞獎大使是誰啊，很機靈」。事實上，該位長相清秀、身材高䠷的男子是獲邀擔任本屆金馬獎遞獎大使的演員裴子齊，裴子齊除了有演員身分，還是獨立樂團「Locust Alert 蝗蟲警報」的鼓手，畢業於國立臺北藝術大學電影系，他於2024年入選台北電影節「非常新人」，先前在話題劇集《欠妳的那場婚禮》飾演年輕版「王永貴」受到關注。