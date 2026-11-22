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▲周佳聖（如圖）剛上台領獎時，53歲的凍齡狀態也引發網友熱議。（圖／金馬執委會提供）

53歲調光師周佳聖今晚（22日）獲頒「年度台灣傑出電影工作者」，稍早他上台領獎時，不僅高顏值引發關注，凍齡狀態讓眾人看傻，在PTT掀起一波討論，網友們紛紛讚嘆：「看起來很年輕」、「長得有點像劉冠廷」、「為什麼這麼年輕」、「臉也太年輕了吧，是因為工作很少曬太陽的關係嗎XD」、「幕後人員的作息能保養成這樣有點太猛」、「 是學香蕉哥哥吃小孩嗎？」而不少人也好奇周佳聖的背景。周佳聖獲得金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」，從業近三十年的他，代表作品包括《後來的我們》、《誰先愛上他的》、《怪胎》、《緝魂》、《周處除三害》、《大濛》等片，他今年也為《沙央》、《告別的年代》及《那張照片裡的我們》擔任調光，橫跨底片至數位時代，因此評審決定把年度台灣傑出電影工作者頒給他，肯定他的成就。值得一提的是，周佳聖剛上台領獎時，53歲的凍齡狀態也引發網友熱議，驚呼：「扯爛欸！那麼帥還54歲，我超傻眼」、「他是電影界香蕉哥哥，今晚嚇到講一百次」、「真的不可能，他看起來像30+」、「為何沒有魚尾紋啊？？ 大驚」、「50幾真的太誇張！」、「還是很難相信他53」、「目前得獎人最帥！」周佳聖上台領獎時難掩感動，感謝一路合作的電影工作夥伴、朋友及家人，他提到《大濛》讓他印象深刻的意象：「幕後工作者就像這小水滴，我們在崗位上做著自己小小的部分，到最後凝聚成螢幕上的影像。」周佳聖特別強調，自己是代表所有調光師接受這份榮譽，希望透過這次獲獎，讓更多人認識調光師這項專業工作，直呼：「我可以不帥，但是調光一定要帥！」