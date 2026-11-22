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▲輝達是「富翁工廠」！調查：近8成員工身價破3千萬台幣（圖／路透社／達志影像）

▲輝達（圖／美聯社／達志影像）

輝達創辦人黃仁勳辭職下台後，雖然表態願意回任，但董事會明確拒絕。不過，外媒發現，黃仁勳手中仍握有一張「王牌」：依照輝達規定，他可以提名2名董事候選人，讓明年的股東大會成為外界關注的下一個焦點。另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）給輝達董事會的10天期限也即將到期，輝達正面臨內外雙重壓力。根據路透社報導，輝達設有「股東代理提名權」（Proxy Access）機制，只要持有超過3%投票權滿3年的股東，就能提名董事候選人，列入公司委託書，在年度股東大會接受投票。黃仁勳和相關實體持股約3.5%，持有時間超過3年，符合資格。黃仁勳17日表示，如果董事會邀請，他願意重返輝達擔任執行長。但輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）在財報電話會議上表明，董事會無意讓他回任。這也讓「提名董事」被外界解讀為黃仁勳可能的反擊管道。美國投資網站《The Motley Fool》甚至大膽點名，馬斯克和資安公司CrowdStrike執行長庫爾茲（George Kurtz）可能成為人選。不過，這張王牌短期內還派不上用場。依照規定，黃仁勳如果要在2027年股東常會提名董事，必須在2027年2月24日至3月26日之間提出，而輝達股東大會通常在6月召開。被提名人也必須符合獨立董事資格，並獲得股東投票通過，才能進入董事會。分析指出，就算2名人選都順利當選，在約10席的董事會中仍只是少數。截至目前，黃仁勳和輝達都沒有回應是否會行使這項權利。如果黃仁勳想發動更大規模的「委託書爭奪戰」，門檻更高。根據輝達規定，要召開特別股東大會，需要持有投票權滿一年、合計15%的股東支持，而黃仁勳個人持有的投票權只略高於3.5%。商業史上不是沒有創辦人被開除後成功回鍋的例子。2024年，加拿大服裝公司Gildan開除創辦人兼執行長後，維權投資機構發起委託書之爭，董事會在投票前集體請辭，創辦人最終復職。2023年OpenAI執行長奧特曼也在被開除後短短幾天內回鍋。但分析人士指出，黃仁勳即將出席國會作證，美國政府也正在調查涉嫌將輝達晶片轉運到中國的新加坡公司Megaspeed，如果董事會貿然讓他復職，一旦後續調查揭露更多不利資訊，董事會將面臨極大的信譽風險。比起黃仁勳的反擊，輝達眼前更急迫的是華府的壓力。貝森特15日接受福斯新聞訪問時表示，輝達董事會需要「大幅改組」，應該從公司外部找新執行長，並要求董事會和外部律師在10天內說明出口管制的合規問題，期限約在本週到期。貝森特直言，真正的問題是「輝達是否了解自己的客戶」，而不是黃仁勳的私生活。輝達也已經先做出回應。輝達17日宣布，董事會成立「國家安全與出口管制監督委員會」，國安和貿易合規團隊將直接向臨時執行長克雷斯（Colette Kress）和新委員會報告。瓊斯表示，這個委員會將建立完善的架構，「在支持持續技術創新的同時，保障國家安全」。輝達能否在期限內給出讓華府滿意的答案，將是市場本週關注的焦點。