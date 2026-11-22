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▲鄭人碩（左）頒獎給「師公」虞戡平（右）。（圖／翻攝自金馬影展YouTube）

第63屆金馬獎頒獎典禮今（22）日登場，76歲的資深導演虞戡平拿下終身成就獎，典禮上，當年受他提攜而重返演藝圈的鄭人碩擔任頒獎嘉賓，場面感人。不過隨著虞戡平得獎，他的黑歷史也被挖出，有網友發現，維基百科上清楚記載，虞戡平有過2次酒駕被逮的經驗，令人汗顏。1950年出生的虞戡平於1974年踏入電影圈，1979年首度擔任導演，執導《要命的小方》，他的創作生涯始終緊扣台灣社會脈動與邊緣弱勢關懷。1983年，他執導的歌舞通俗劇《搭錯車》將老兵、孤兒與違章建築議題搬上大銀幕，不僅橫掃第20屆金馬獎11項提名、抱回4項大獎並將孫越推上影帝寶座，片中〈酒矸倘賣無〉、〈一樣的月光〉等金曲更傳唱至今。1986年，他改編白先勇原著推出《孽子》，在戒嚴時期直視同性戀禁忌題材，成為台灣同志電影的重要里程碑。而在1990年拍完改編自黃春明小說的《兩個油漆匠》後，虞戡平選擇淡出商業影壇，將重心轉往原住民部落進行長達四十餘年的田野調查與紀錄片拍攝，完成《我的部落我的歌》、《悠悠卑南情》等作品，並致力於培育部落影視人才，先後獲頒國家文藝獎及東華大學名譽博士肯定。隨著金馬獎獲獎消息曝光，虞戡平的人生背景也引起關注，其中，2度酒駕的黑歷史也被挖出。維基百科紀錄顯示，他第一次酒駕發生在2009年7月，當時虞戡平在台北內湖與友人聚餐飲酒後自行駕車返家，遭警方攔檢，酒測值高達每公升1.08毫克，觸犯公共危險罪，最終獲士林地檢署緩起訴處分。第二次酒駕則發生在2015年11月19日，他深夜在台北市大安區吃火鍋，飲酒後開車上路，行經信義快速道路口時遭信義分局警方攔查，呼氣酒精濃度達每公升0.83毫克。他到案後坦承認罪並向檢察官表示「下次不會再犯」，台北地檢署偵結後依法聲請簡易判決處刑。這段兩度酒駕的過往紀錄，與他長期關注社會公義與人文關懷的藝術家形象形成強烈反差，也成為典禮之外的網路話題。儘管私生活曾有爭議，虞戡平在提攜後輩上的無私與溫暖，在電影圈內仍傳為美談，其中最為人津津樂道的便是他與金馬男星鄭人碩之間「師公與徒孫」的深厚緣分。鄭人碩19歲出道後，因父親中風毅然息影盡孝，靠著賣水煎包、收垃圾與兼差臨演維持生計。在父親中風第5年的某次過節，鄭人碩載父親回台東探望原住民頭目友人，恰巧遇見在池塘邊釣魚的虞戡平。聽聞鄭人碩為照顧父親而放棄演員夢，虞戡平深受感動，當場寫紙條留下聯絡方式，成為他重返演藝圈的關鍵伯樂。回台北後，鄭人碩擔任虞戡平助理長達2年，不僅學習幕後實務，更獲贈「堅持己念、身段柔軟、將心比心」12字箴言，成為他日後面對演藝高低潮的核心準則。一年多後，虞戡平看出鄭人碩對表演的渴望，將這塊璞玉引薦給曾任自己副導的愛徒張作驥。鄭人碩在張作驥團隊磨練6年，最終於2015年憑藉《醉·生夢死》奪下台北電影獎最佳男配角並入圍金馬獎，虞戡平、張作驥與鄭人碩這段影壇「三代同堂」的結緣過程，也曾為師徒佳話。