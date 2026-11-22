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明天白天舒適溫暖 西半部高溫上看29度

▲中央氣象署發布未來一週的天氣預報，週三（25日）受到東北季風及華南雲雨區影響，降雨持續，北部低溫約17度。週四起雨勢逐漸減少，週末再有一波東北季風影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週二鋒面通過、東北季風增強！北部東北部轉涼

▲中央氣象署今（22）日發布未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

空氣品質搶先看！明西半部污染物稍易累積

鋒面即將接近台灣！中央氣象署表示，明（23）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東及恆春半島有零星短暫雨，晚間鋒面逐漸接近，北部地區也有機會出現零星降雨。隨著環境風場轉為東南風至偏南風，各地氣溫持續回升，西半部高溫可達26至29度，東半部約24、25度，白天普遍舒適溫暖，不過早晚仍偏涼，西半部日夜溫差較大，民眾外出應適時增添衣物。明天天氣方面，各地大致晴朗，花東及恆春半島有零星降雨機率，晚間鋒面接近後，北部地區也可能出現局部降雨。氣溫方面，北部、宜蘭約17至25度，花蓮約18至24度，中南部及台東約19至27度；不過，苗栗以北、宜蘭及花東縱谷局部空曠地區，清晨低溫可能降至14至17度。氣象署提醒，明天白天氣溫回升，早晚仍有涼意，尤其西半部日夜溫差較大，民眾應留意氣溫變化，適時調整衣物。接下來天氣將受到兩波東北季風影響，呈現前濕後乾的變化，週二至週四降雨相對較多。週二（24日）鋒面通過，東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，南部地區則為多雲天氣。另外，根據環境部空氣品質預報資訊，23日環境風場偏東風，西半部風速較弱，污染物稍容易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度也稍有上升趨勢。空氣品質方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖則為「普通」等級。