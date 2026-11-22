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新建工地18樓起火！現場火勢猛烈、消防加派人車

▲起火現場疑似位於大樓18樓頂樓，由於風勢強勁，火勢燃燒相當猛烈。（圖／讀者提供）

▲福國路一處新建工地18樓頂樓起火，整層陷入火海，火勢相當猛烈。（圖／讀者提供）

台北市北士科福國路一處新建工地，今（22）日晚間8時許驚傳火警！現場大樓疑似18樓頂樓起火，整層陷入火海，火勢相當猛烈，遠處就能看見明顯火光。消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，消防人員抵達後緊急部署水線灌救，並進入大樓內部搶救，目前仍全力控制火勢。據了解，消防單位接獲通報後，立即派遣人車前往現場，轄區消防分隊出勤途中便發現工地已出現明顯燃燒跡象，隨即加派人車支援。消防人員抵達後，立即佈設水線展開灌救，並徒步進入大樓內部，朝起火樓層搶救。現場疑似位於大樓18樓頂樓，由於風勢強勁，火勢燃燒相當猛烈，現場情況一度緊張。至於實際燃燒物品、起火原因，以及工地內是否有人員受困或受傷，目前仍有待消防單位進一步確認。消防人員也提醒，附近民眾切勿前往現場圍觀，以免影響救災動線；行經福國路一帶的用路人，應配合現場交通管制，將道路空間留給救災車輛，確保搶救工作順利進行。