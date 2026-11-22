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九合一選舉將於11月28日投票，金曲歌后詹雅雯在臉書貼出與民進黨台北市長候選人沈伯洋的合照。照片中她身上掛了好幾條限定版「洋流彩虹飄帶」，兩人笑著比出沈伯洋的競選號次「3」。詹雅雯寫下「善良無價！」，一連附上3個雙手合十的表情符號，並加上標籤「#大家記得回家投票喔」。這不是詹雅雯第一次公開力挺沈伯洋。今年10月，兩人曾在台北市議員洪健益的競選總部成立晚會上穿「姊弟裝」同台，詹雅雯當場認沈伯洋當乾弟弟。她還透露，沈伯洋為了那次合體，臨時學唱她的〈今年一定會好過〉。這回她再曬出兩人合照，以一句「大家記得回家投票喔」提醒選民。詹雅雯身上的「洋流彩虹飄帶」，是沈伯洋競選團隊為10月31日同志遊行推出的限定款，把「洋流」競選識別結合彩虹，象徵多元、平等與自由。遊行隔天，團隊也在競選總部限量發放，當時吸引不少民眾排隊領取。