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▲金馬獎追思已故影人環節，張艾嘉（右）當場掩面淚崩，畫面讓人看了鼻酸。

「鐵肺女王」李佳薇今（22日）晚登上第63屆金馬獎頒獎典禮，擔任追思已故影人的演唱嘉賓，她帶來歌曲〈這世界那麼多人〉和〈春夏秋冬〉，後方大螢幕接連出現施南生、謝賢、陳盈潔、傅子純等人的身影，讓全場看了鼻酸，張艾嘉甚至掩面淚崩，現場十分催淚。李佳薇擔任追思已故影人的演唱嘉賓，不僅精心準備演唱曲目，禮服上的蝴蝶鑽石胸針，令人聯想到經典愛情故事《梁山伯與祝英台》，藏著與已故香港電影製片人施南生的巧妙連結。李佳薇演唱歌曲〈這世界那麼多人〉、〈春夏秋冬〉，身後大螢幕接連出現施南生、謝賢、江青霞、傅子純、陳盈潔、龐祥麟等已故影人的身影，讓眾人看哭，張艾嘉更是忍不住掩面淚崩。今年7月辭世的施南生，是香港影壇舉足輕重的幕後推手，她過去與徐克共同創立「電影工作室」，參與多部經典華語電影的製作與發行，其中1994年由徐克執導、吳奇隆與楊采妮主演的電影《梁祝》，正是電影工作室的代表作品之一。施南生長年深耕電影產業，在製作統籌、資金運作及海外市場推廣等方面貢獻良多，如今李佳薇佩戴象徵《梁祝》愛情傳說的蝴蝶胸針，登上金馬獎追思舞台，也讓這次演出多了一份向經典電影與幕後影人致意的意味。